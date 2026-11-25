50 случаев гриппа с начала эпидсезона подтвердили в ЗКО

Кроме того, в регионе выявили более 19 тысяч случаев ОРВИ.

В Западно-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 19 540 случаев ОРВИ и 50 лабораторно подтверждённых случаев гриппа. При этом общий уровень заболеваемости ниже прошлогодних показателей.

О текущей эпидемиологической ситуации в регионе и ходе прививочной кампании рассказала и. о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева.

По состоянию на 25 ноября 2026 года основная доля заболевших ОРВИ приходится на несовершеннолетних:

13 786 случаев - среди детей до 14 лет;

513 случаев - среди малышей до одного года.

Также инфекцию выявили у 26 беременных женщин.

В регионе с 1 октября продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день прививку получили 66 441 житель области (97,7% от подлежащего контингента), в том числе: 60 191 взрослый (включая 6 908 медработников и 756 беременных женщин) и 6 244 ребёнка.

В регионе с 1 октября продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививку уже получили 66 441 житель области (97,7% от подлежащего контингента), в том числе 60 191 взрослый (включая 6 908 медработников и 756 беременных женщин) и 6 244 ребёнка.

- Вакцинация против гриппа остаётся самым эффективным способом предупредить заболевание и его тяжёлые осложнения. В период сезонного подъёма инфекций мы рекомендуем жителям области носить медицинские маски в местах массового скопления людей, чаще мыть руки или пользоваться антисептиками, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. При появлении первых симптомов - повышении температуры, кашле, насморке или боли в горле - необходимо оставаться дома и сразу обратиться к врачу, - отметила Гульдана Кереева.

Также санврачи советуют ограничить контакты с заболевшими, не пользоваться общими предметами гигиены и поддерживать иммунитет за счёт полноценного сна, правильного питания и физической активности.