ЗКО вошла в топ-3 регионов Казахстана по сокращению сделок с жильём в 2026 году.

По данным Energyprom.kz, в октябре 2026 года в Казахстане зарегистрировали 31 864 сделки купли-продажи жилья - на 10% меньше, чем месяцем ранее. В целом за январь-октябрь спрос сократился на 7,6%, или почти на 27 тысяч сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЗКО - в тройке лидеров по снижению

Отрицательная динамика зафиксирована в 15 из 20 регионов страны, однако в большинстве областей спад оказался незначительным - в пределах 25-500 сделок. Более 97% всего республиканского сокращения обеспечили регионы из списка ниже:

Астана - минус почти 15 тысяч сделок;

Алматы - минус 7,3 тысячи сделок;

Западно-Казахстанская область - минус 1,8 тысячи сделок;

Шымкент и Павлодарская область - минус чуть более 1 тысячи сделок в каждом регионе.

При этом в пяти других областях, включая густонаселённую Туркестанскую область (+2,5 тысячи сделок), продажи, напротив, выросли. Это говорит о том, что речь идёт не о равномерной стагнации по всей стране, а о региональных особенностях и адаптации рынка.

Шесть причин, почему казахстанцы стали реже покупать квартиры

"Съеденный" спрос конца 2025 года. Из-за повышения базовой ставки НДС с 12% до 16% с 1 января 2026 года и новых налоговых правил для застройщиков покупатели спешили закрыть сделки заранее. В декабре 2025-го в стране оформили рекордные 53 128 сделок (максимум с апреля 2022 года), что закономерно привело к просадке в начале текущего года. Резкое повышение порогов достаточности ЕНПФ. С 5 июня 2026 года пороги выросли на 79% и более (для 30-летних - с 5,1 млн до 9,8 млн тенге, для 40-летних - с 6,7 млн до 13,4 млн тенге). Если в мае и июне из пенсионного фонда на жильё выводили свыше 100 млрд тенге в месяц, то после изменения правил объём изъятий упал до 27 млрд тенге. Дорогая рыночная ипотека. До лета базовая ставка держалась на уровне 18%. Несмотря на четыре снижения в течение года (до 15,75% в октябре), банки пересматривают условия по ипотеке с задержкой в один-два месяца. Сокращение охвата льготной ипотекой. Программу "Наурыз" от Отбасы банка в 2026 году провели только один раз вместо двух в прошлом году. В итоге отбор прошли 16 тысяч человек против 21 тысячи в 2025-м (минус 31%). Разрыв между ценами и доходами. Первичное жильё дорожает двузначными темпами 14 месяцев подряд, тогда как реальные доходы населения во втором квартале выросли всего на 0,7%. Ожидание лучших условий и высокие ставки по депозитам. Снижение предельной ГЭСВ по ипотеке с 25% до 20% с 1 июля не состоялось (дифференцированную ставку перенесли на 1 января 2027 года). На этом фоне покупатели предпочитают держать деньги на выгодных депозитах, выжидая удешевления кредитов.

Подешевеет ли жильё?

Массового падения цен из-за снижения числа сделок аналитики не ожидают. Себестоимость строительства за год выросла на 10,1%, а повышение НДС до 16% постепенно закладывается в стоимость новых проектов. Вместо снижения цены квадратного метра застройщики будут предлагать точечные скидки и рассрочки.

Покупатели перешли от ажиотажной модели к рациональной: они сравнивают ипотеку с арендой и депозитами и активнее торгуются на вторичном рынке. Устойчивого оживления на рынке недвижимости стоит ожидать по мере удешевления ипотеки и роста реальных доходов населения.