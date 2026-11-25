Все заболевшие контактировали с грызунами во время рыбалки или заготовки сена.

В Западно-Казахстанской области подвели эпидемиологические итоги десяти месяцев 2026 года. В регионе не зафиксировано ни одного случая сибирской язвы и бешенства среди людей, а заболеваемость туберкулёзом и бруцеллёзом снизилась.

Об обстановке с особо опасными и социально значимыми инфекциями, а также о проверках в школьных столовых и лагерях рассказали в санврачи.

Сибирская язва и бешенство. С начала года случаев заражения среди населения не зарегистрировано. Санврачи напоминают: мясо и молочные продукты стоит покупать только в местах с ветконтролем, а при укусе любого животного нужно сразу обращаться к врачам за антирабической вакцинацией.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Лабораторно подтверждены 22 случая: в Уральске (14), районе Байтерек (6) и Бурлинском районе (2). Все заболевшие контактировали с грызунами во время рыбалки или заготовки сена. Специалисты советуют работать с сеном, зерном и в пыльных помещениях в респираторах и не есть продукты, к которым могли иметь доступ грызуны.

Бруцеллёз. Выявили 24 случая (на 2 меньше, чем за аналогичный период 2025 года), в том числе у одного 14-летнего подростка. Больше всего заболевших зафиксировано в Акжаикском районе (12), районе Байтерек (4) и Уральске (3), единичные случаи - в Жангалинском (2), Теректинском (2) и Шынгырлауском (1) районах. Владельцам скота рекомендуют регулярно обследовать животных, требовать ветдокументы при их покупке и не брать фермерскую продукцию на стихийных рынках.

Туберкулёз. За 10 месяцев в области зарегистрировали 197 случаев активного туберкулёза - это на 4,1% ниже прошлогоднего уровня (28,3 на 100 тысяч населения). Смертность от этого заболевания также сократилась на один случай. Среди детей выявлено 7 заболевших (на уровне прошлого года).

Для профилактики врачи напоминают о необходимости вакцинации новорождённых БЦЖ в первые четыре дня жизни и ежегодного прохождения флюорографии.