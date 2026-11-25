Зарплата 300 тысяч теңге: сколько денег можно взять в кредит в Казахстане?

При рассмотрении заявки банки теперь уделяют внимание не только размеру официального дохода клиента, но и его действующим займам, ежемесячным платежам и кредитной истории. Один из главных показателей, на который ориентируются финансовые организации, — коэффициент долговой нагрузки (КДН), передает МойГород.

Сколько денег может получить в кредит казахстанец, который официально зарабатывает 300 тысяч тенге в месяц? Мы разобрались, какие суммы получаются при действующих ограничениях.

Сколько можно платить по кредитам при зарплате 300 тысяч тенге

Согласно действующим требованиям, предельный коэффициент долговой нагрузки составляет 0,5, то есть 50%. Это означает, что общая сумма ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика не должна превышать половины его среднемесячного дохода, учитываемого при расчете.

Такой подход рекомендует использовать и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Рассчитаем допустимую нагрузку для человека с зарплатой 300 тысяч тенге:

300 000 × 50% = 150 000 тенге.

Таким образом, если у заемщика нет других кредитных обязательств, на погашение всех кредитов он может направлять не более 150 тысяч тенге в месяц.

При этом важно понимать, что соответствие требованиям по КДН не гарантирует одобрения займа. Банк также проверяет кредитную историю, оценивает стабильность заработка и анализирует потенциальные риски с помощью собственной скоринговой системы.

На какую сумму кредита можно рассчитывать с доходом 300 тысяч тенге

Итоговый размер займа зависит от процентной ставки и срока кредитования. Кроме того, в 2026 году действуют ограничения на выдачу беззалоговых потребительских кредитов сроком более пяти лет.

Для наглядности рассмотрим пример. Предположим, что человек официально получает 300 тысяч тенге, не имеет других долгов, а банк учитывает весь его доход. Максимально допустимый ежемесячный платеж в таком случае составляет 150 тысяч тенге.

Если оформить кредит на пять лет с аннуитетной системой погашения, возможные суммы будут следующими:

При годовой процентной ставке 20% ежемесячный платеж составит 150 тысяч тенге, а примерная сумма кредита на пять лет — 5,66 миллиона тенге.

При ставке 30% ежемесячный платеж также составит 150 тысяч тенге, однако доступная сумма кредита снизится до 4,64 миллиона тенге.

Если годовая ставка достигнет 40%, при таком же ежемесячном платеже в 150 тысяч тенге заемщик сможет рассчитывать примерно на 3,87 миллиона тенге.

Указанные процентные ставки приведены исключительно для расчетного примера и не являются предложениями конкретных банков. При оформлении реального займа также учитываются годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ), комиссии и другие предусмотренные платежи.

Поэтому нельзя однозначно утверждать, что при зарплате 300 тысяч тенге казахстанцу одобрят кредит на 7–8 миллионов. Чем выше процентная ставка, тем меньшую сумму можно получить при сохранении установленного ограничения по ежемесячным платежам.

Как изменится сумма, если у заемщика уже есть кредиты

При расчете долговой нагрузки банки учитывают не только запрашиваемый заем, но и все действующие кредитные обязательства. Поэтому наличие других долгов напрямую влияет на сумму, которую человек сможет получить дополнительно.

Рассмотрим ситуацию: казахстанец с ежемесячным доходом 300 тысяч тенге уже выплачивает по действующему кредиту 50 тысяч тенге.

Максимально допустимая долговая нагрузка составляет 150 тысяч тенге. Вычтем из нее текущий платеж:

150 000 – 50 000 = 100 000 тенге.

Получается, что на обслуживание нового кредита у заемщика остается не более 100 тысяч тенге в месяц.

Если рассматривать пятилетний заем с условной годовой ставкой 30%, такая сумма ежемесячного платежа соответствует кредиту примерно на 3,09 миллиона тенге.

Если же человек уже отдает по действующим займам 100 тысяч тенге ежемесячно, свободный лимит для нового кредита сокращается до 50 тысяч тенге.

Таким образом, даже при одинаковой зарплате доступная сумма займа может существенно различаться в зависимости от количества действующих кредитов и размера обязательных платежей.

Что изменится для заемщиков с просрочками более 90 дней

Отдельные ограничения предусмотрены для казахстанцев, которые допускали длительные просрочки по кредитам.

Если в течение последних 12 месяцев заемщик имел просрочку более 90 дней по банковскому кредиту или микрокредиту, предельный коэффициент долговой нагрузки для него снижается с 50% до 25%.

По разъяснениям Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, эта мера направлена на снижение риска повторного чрезмерного закредитования граждан.

Рассмотрим пример с тем же ежемесячным доходом в 300 тысяч тенге:

300 000 × 25% = 75 000 тенге.

Следовательно, совокупные платежи по всем кредитным обязательствам такого заемщика не должны превышать 75 тысяч тенге в месяц.

Если у него нет других долгов, а кредит оформляется на пять лет под условные 30% годовых, допустимый ежемесячный платеж соответствует займу примерно на 2,32 миллиона тенге.

Однако даже соблюдение этого ограничения не означает, что банк обязательно одобрит заявку. Длительные просрочки остаются негативным фактором при оценке кредитоспособности, поэтому финансовая организация может отказать в выдаче займа.

Главное: при зарплате 300 тысяч тенге размер потенциального кредита зависит не только от дохода, но и от действующих обязательств, процентной ставки и кредитной истории. Чем больше долгов и выше долговая нагрузка, тем меньше денег банк сможет предложить заемщику.