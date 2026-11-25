Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с генеральным консулом Азербайджана в Актау Айханом Сулейманлы. Стороны обсудили торговлю, инвестиции, транспорт, а также культурные связи, передает пресс-служба акимата области. За девять месяцев 2026 года товарооборот между регионом и Азербайджаном составил 108,3 млн долларов: из них 105,9 млн долларов пришлось на экспорт и 2,4 млн долларов - на импорт.

Нариман Турегалиев отметил, что стороны заинтересованы в развитии совместных проектов в нефтегазовой сфере, машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве.

- Западно-Казахстанская область обладает высоким транзитным потенциалом благодаря выгодному географическому расположению и развитой транспортной инфраструктуре. Мы готовы расширять двустороннее сотрудничество с Азербайджаном и реализовывать новые совместные инвестиционные проекты, - сказал аким области.

Айхан Сулейманлы сообщил, что за последние пять лет товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос в пять раз, и теперь страны планируют увеличить его до 1 млрд долларов. Генеральное консульство готово содействовать развитию связей между регионами и укреплению дружбы между народами.

Также консул рассказал о Детском творческом центре имени Курмангазы, который открылся в 2024 году в городе Физули во время визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан и стал символом дружбы двух народов. Кроме того, на встрече обсудили сотрудничество между городами-побратимами - Уральском и Мингечевиром.

В Западно-Казахстанской области проживают 1 547 азербайджанцев. Этнокультурное объединение "Бирлик" помогает сохранять национальные традиции и укреплять дружбу между народами, а также проводит благотворительные мероприятия.