Токаев отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 25-26 ноября, сообщил в своём Telegram-канале советник - пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров. Поездка в Москву состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

В программе визита запланированы переговоры глав двух государств: Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнёрства и союзничества.

Кроме того, президент Казахстана выступит на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.