Тайно подмешали в еду или напиток: за спайкинг в Казахстане хотят ввести уголовную статью

В Казахстане планируют криминализировать спайкинг - тайное подмешивание опасных веществ в напитки или еду без согласия человека. С такой инициативой выступила депутат Курултая Айжан Аймаганова.

Как пояснила на заседании Курултая депутат Айжан Аймаганова, под действием подобных препаратов жертва теряет контроль над ситуацией и не может защититься, чем злоумышленники пользуются для ограблений или сексуального насилия. Сейчас в Уголовном кодексе предусмотрено наказание только за тяжкие последствия таких действий, тогда как сам факт тайного введения вещества остаётся без самостоятельной правовой оценки.

- Сам факт введения человеку опасного вещества без его согласия должен признаваться самостоятельным правонарушением и служить основанием для привлечения к уголовной ответственности, - заявила Айжан Аймаганова.

Она призвала МВД совместно с криминологами изучить масштабы этой проблемы, разработать алгоритм оперативных токсикологических экспертиз для сбора доказательств, а также наладить связку между полицией и больницами для быстрой помощи пострадавшим.

Кроме того, депутат подняла вопрос об усилении защиты жертв сталкинга. С момента введения статьи в 2025 году и по 19 ноября 2026 года в стране зарегистрировали 570 уголовных дел о навязчивом преследовании, из которых 193 дошли до суда. При этом максимальное наказание сейчас ограничивается арестом до 50 суток.

- Преследование может продолжаться месяцами и сопровождаться слежкой, угрозами, психологическим давлением и навязчивыми сообщениями в социальных сетях, - подчеркнула депутат, отметив, что иногда агрессоров не останавливает даже вмешательство полиции.

Помимо ужесточения санкций, Аймаганова предложила МВД проанализировать причины отказов в расследовании дел по статье 115-1 УК РК и внедрить единый алгоритм реагирования на онлайн-преследование в соцсетях и мессенджерах.

