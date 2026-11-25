Что будет с ценами на овощи, мясо и молочку зимой: в правительстве Казахстана озвучили меры

Чтобы сдержать цены на мясо, в регионах станут чаще проводить ярмарки без посредников, а также могут ужесточить правила вывоза продукции за рубеж.

В Казахстане планируют сдерживать цены на мясо, молочную продукцию и тепличные овощи за счет договоренностей с производителями и пересмотра тарифов, сообщили в Министерстве нацэкономики.

Ситуацию на продовольственном рынке обсудили на совещании под председательством вице-премьера - министра нацэкономики Серика Жумангарина.

- По итогам октября месячная продовольственная инфляция составила 0,2%. В годовом выражении рост цен на продукты питания замедлился с 8,5% в сентябре до 7,6% в октябре. Одним из основных вопросов стала стабилизация цен на огурцы и помидоры, традиционно дорожающие в межсезонье. Министерства торговли и интеграции и сельского хозяйства определили 40 крупных тепличных хозяйств, с которыми прорабатываются договоренности по сдерживанию цен на продукцию, - сообщили в МНЭ.

В частности, для 14 крупных теплиц, которые сейчас покупают электроэнергию на оптовом рынке, рассматривают переход на розничный тариф. Проработать этот механизм поручили Минэнерго. В обмен на льготу хозяйства должны будут взять на себя обязательства не завышать отпускные цены на огурцы и помидоры.

Чтобы сдержать цены на мясо, в регионах станут чаще проводить ярмарки без посредников, а также могут ужесточить правила вывоза продукции за рубеж.

- Для повышения доступности мясной продукции в регионах расширяется практика проведения специализированных сельскохозяйственных ярмарок "Соғым-FEST", на которых население может приобретать мясо напрямую у производителей, без посредников. Кроме того, рассмотрены дополнительные механизмы регулирования экспорта говядины и баранины с учетом необходимости обеспечения внутреннего рынка, - отметили в ведомстве.

Отдельно на совещании разобрали ситуацию с молочной продукцией. По данным Минсельхоза, с начала года сырое молоко подорожало на 6,4%, отпускные цены заводов выросли на 5,4%, а стоимость на прилавках - на 5,8%.