Казахстанский баянист, лауреат престижных международных конкурсов Олжас Нурланов выступил с серией концертов в Сербии и Германии. За четыре дня музыкант представил своё искусство в трёх европейских городах, вновь получив признание публики и профессионального музыкального сообщества.

18 ноября Нурланов выступил в сербском городе Ужице, а уже на следующий день дал концерт в Крагуеваце в рамках 34-го Международного фестиваля баянистов и аккордеонистов. Особенность этого фестиваля заключается в том, что ежегодно его участниками становятся победители крупнейших мировых конкурсов, включая Coupe Mondiale ("Кубок мира"), Premio Internazionale Fisarmonica в итальянском Кастельфидардо, "Трофей мира" и другие.

Для Олжаса это уже третье приглашение на фестиваль в Крагуеваце и четвёртая гастрольная поездка в Сербию. Поводом для нынешнего участия стала его победа на VIII Московском международном конкурсе, проходившем в декабре 2025 года в рамках фестиваля "Баян и баянисты".

- Очень приятно, когда приезжаешь на международный конкурс, побеждаешь, а затем тебя снова приглашают выступить. Для меня это подтверждение того, что наше искусство живёт и вызывает интерес. Особенно рад возвращаться в Сербию, где публика всегда принимает меня очень тепло, - поделился Олжас Нурланов.

Оба сербских концерта прошли при полных залах и сопровождались овациями. Музыкант исполнил три произведения на бис, в том числе знаменитый кюй Курмангазы «Адай». Концертная программа охватывала несколько столетий музыкальной истории - от барокко до современных произведений. Особое место в ней заняла музыка казахстанских композиторов.

Олжас представил своеобразную музыкальную трилогию, объединив произведения Серикжана Абдинурова и Нагима Мендыгалиева, в том числе «Поэму-легенду о домбре». Композиции прозвучали без пауз, складываясь в единую историю о казахском народе, его культуре и бескрайних степях.

- В свою программу я включил произведения казахстанских композиторов, объединив их в одну сюиту. Они звучали без пауз, словно единая история нашего народа, казахской степи. Для меня важно, чтобы европейские слушатели знакомились и с нашей музыкальной культурой, - рассказал музыкант.

Гастроли сопровождались и встречами с представителями Казахстана. После концерта в Ужице Нурланов посетил почётное представительство Казахстана в Сербии, представитель которого присутствовал на выступлении. А 20 ноября музыканта приняли в посольстве Республики Казахстан в Белграде. Там он встретился с консулом Кымбат Кабашевой, исполнил для сотрудников дипломатического представительства «Поэму-легенду о домбре» Нагима Мендыгалиева и оставил памятную запись в книге почётных гостей, где ранее расписывались известные казахстанцы, в том числе Димаш Кудайберген.

21 ноября европейские гастроли продолжились в Германии. В Нюрнберге Олжас Нурланов выступил вместе с исполнителем на маримбе Александром Дарштом. Концерт состоялся в церкви Святого Отто. Музыканты представили программу от барокко до современной классики, включив в неё произведения Баха, Генделя, Скарлатти, Паганини, Хачатуряна и других композиторов.

Уроженец Павлодара, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, Олжас Нурланов активно выступает на международной сцене. В его творческой биографии - победа на международном конкурсе Coupe Mondiale в 2021 году, награды престижных состязаний в итальянском Кастельфидардо в 2024-м и десятки других достижений. Музыкант регулярно получает приглашения на зарубежные фестивали и концерты, при этом особое значение для него имеют выступления перед казахстанской публикой.

- Я всегда с гордостью представляю Казахстан на международной сцене. Когда исполняю произведения наших композиторов, особенно чувствую эту связь с родиной. Конечно, мне хотелось бы чаще выступать и дома. Для любого музыканта очень важно, чтобы его творчество находило отклик не только за рубежом, но и в своей стране, - говорит Олжас Нурланов.

Казахстанская музыка занимает особое место в репертуаре исполнителя. Выступая на международных сценах, Олжас знакомит зарубежных слушателей с произведениями отечественных композиторов, открывая для них богатство музыкального наследия Казахстана.