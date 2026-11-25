Служба по противодействию коррупции КНБ задержала члена правления АО "НАК "Казатомпром" Куаныша Омарбекова и ещё нескольких фигурантов, сообщили в пресс-службе комитета.
По данным ведомства, задержание прошло 23 ноября, сейчас все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
- Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына". Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса РК ("Дача взятки"). Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - уточнили в КНБ.