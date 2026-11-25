Его и еще нескольких фигурантов подозревают в причастности к коррупционной схеме.

Служба по противодействию коррупции КНБ задержала члена правления АО "НАК "Казатомпром" Куаныша Омарбекова и ещё нескольких фигурантов, сообщили в пресс-службе комитета.

По данным ведомства, задержание прошло 23 ноября, сейчас все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.