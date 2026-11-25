Глава государства утвердил состав государственной комиссии, которая будет следить за расходованием бюджетных средств в рамках программы "Халықтық құрылыс" ("Народная стройка"), сообщает пресс-служба Акорды.

Соответствующий указ "О государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурной модернизации "Халықтық құрылыс" подписал Касым-Жомарт Токаев.

- Задачами госкомиссии являются обеспечение своевременной и качественной реализации проектов программы, минимизация бюджетных рисков и неэффективного использования выделенных средств. Контролю подлежат все этапы реализации программы - от планирования и распределения средств до фактического ввода в эксплуатацию. Госкомиссия будет проводить мониторинг сроков, стоимости и законности государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по их устранению, - сказано в сообщении.

Отчеты по итогам проверок будут направлять президенту Казахстана ежеквартально и по итогам года. Рабочим органом новой комиссии назначена Высшая аудиторская палата РК.

Кто вошел в состав комиссии

В состав комиссии вошли руководители уполномоченных государственных органов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, журналисты, общественные деятели, эксперты, представители регионов и бизнес-сообщества.

Председатель высшей аудиторской палаты, председатель комиссии;

Помощник президента по экономическим вопросам, заместитель председателя комиссии;

Руководитель аппарата Совета Безопасности;

Первый заместитель Премьер-Министра;

Председатель Агентства по финансовому мониторингу;

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам;

Заместитель генерального Прокурора;

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности;

Заместитель председателя НацБанка;

Председатели маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения.

Также в состав комиссии вошли: