Глава государства утвердил состав государственной комиссии, которая будет следить за расходованием бюджетных средств в рамках программы "Халықтық құрылыс" ("Народная стройка"), сообщает пресс-служба Акорды.
Соответствующий указ "О государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурной модернизации "Халықтық құрылыс" подписал Касым-Жомарт Токаев.
- Задачами госкомиссии являются обеспечение своевременной и качественной реализации проектов программы, минимизация бюджетных рисков и неэффективного использования выделенных средств. Контролю подлежат все этапы реализации программы - от планирования и распределения средств до фактического ввода в эксплуатацию. Госкомиссия будет проводить мониторинг сроков, стоимости и законности государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по их устранению, - сказано в сообщении.
Отчеты по итогам проверок будут направлять президенту Казахстана ежеквартально и по итогам года. Рабочим органом новой комиссии назначена Высшая аудиторская палата РК.
Кто вошел в состав комиссии
В состав комиссии вошли руководители уполномоченных государственных органов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, журналисты, общественные деятели, эксперты, представители регионов и бизнес-сообщества.
- Председатель высшей аудиторской палаты, председатель комиссии;
- Помощник президента по экономическим вопросам, заместитель председателя комиссии;
- Руководитель аппарата Совета Безопасности;
- Первый заместитель Премьер-Министра;
- Председатель Агентства по финансовому мониторингу;
- Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам;
- Заместитель генерального Прокурора;
- Заместитель председателя Комитета национальной безопасности;
- Заместитель председателя НацБанка;
- Председатели маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения.
Также в состав комиссии вошли:
- Аймурзина Айнур Женисбековна - директор частного фонда "Dos.co";
- Айтуганов Кайрат Капарович - депутат Курултая, член Комитета по финансам и бюджету;
- Антоненко Андрей Иванович - член Қазақстан Халық Кеңесі, ветеран дипломатической службы;
- Байрамуков Ислам Ильясович - член Қазақстан Халық Кеңесі, член общественного объединения "Этнокультурное объединение карачаевцев и балкарцев Жамбылской области", заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр;
- Баткеев Биржан Бакытбекович - председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований";
- Бекбауов Нұрбек Серікұлы - журналист программы "Халықтық құрылыс" на телеканале "Qazaqstan";
- Беркимбаев Берик Серикович - депутат Курултая,член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;
- Годунова Наталья Николаевна - депутат Курултая, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике;
- Есимханов Сунгат Куатович - депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике;
- Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель Общественного совета Мангистауской области;
- Захарчук Вера Николаевна - журналист программы "Народная стройка" на телеканале "24.kz";
- Зенченко Геннадий Геннадьевич - член Қазақстан Халық Кеңесі, Қазақстанның Еңбек Epi, генеральный директор коммандитного товарищества "Зенченко и компания";
- Изюмников Владимир Николаевич - лидер молодежного общественного объединения "Молодежное движение "Жаңа адамдар";
- Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель республиканского общественного объединения "Республиканское этнокультурное объединение таджиков";
- Каринова Шолпан Танаткызы - депутат Курултая, член Комитета по социально-культурному развитию;
- Ким Вера Александровна - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть";
- Кунадилов Толеген Нигиметжанович - член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета Астаны, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр Астаны";
- Кучинская Юлия Владимировна - депутат Курултая, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности;
- Кажибаева Раушан Жанабергеновна - журналист, директор республиканского государственного предприятия "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" управления делами Президента Республики Казахстан";
- Калтаева Ляззат Молдабековна - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак", член Комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов;
- Касымбаев Мейрхат Мейрамханович - депутат Курултая, член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию;
- Кожаев Марат Шадетханович - депутат Курултая, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности;
- Лукин Андрей Иванович - член Қазақстан Халық Кеңесі, общественный деятель
- Манжанова Ирина Рихардовна - член Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен";
- Мусин Манат Айтбаевич - член Қазақстан Халық Кеңесі;
- Нуралдинов Олжас Ельтайулы - депутат Курултая, член Комитета по цифровизации, инновациям и науке;
- Перепечина Ольга Валентиновна - депутат Курултая, председатель Комитета по финансам и бюджету;
- Пономарёв Сергей Михайлович - депутат Курултая, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам;
- Сагинов Замир Садыкович - депутат Курултая, член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию;
- Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлы - депутат Курултая, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам;
- Ташкинбаев Ренат Фаритович - журналист, информационный обозреватель, автор и ведущий проекта "Другие места" на YouTube-канале;
- Ульжекова Нургуль Туленовна - член Қазақстан Халық Кеңесі, руководитель общественного фонда "Мир равных возможностей";
- Шин Андрей Антонович - предприниматель, основатель группы компаний "Шин-Лайн";
- Шиповских Геннадий Геннадиевич - член Қазақстан Халық Кеңесі, член республиканского общественного объединения "Жастар үні";
- Шони Риат Джабайұлы - журналист программы "Халықтық құрылыс" на телеканале "24.kz";
- Шужеева Азиза Тимуровна - руководитель общественного фонда "GovTech & AI Foundation", председатель правления некоммерческой организации "TechnoWomen Non-profit Organisation";
- Шунеев Салимбай Егембердиевич - председатель Координационного центра общественных советов при Министерстве культуры и информации;
- Чинкисбаева Лаззат Алтынбековна - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына".