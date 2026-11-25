10-летняя Катя Розбах вышла на несколько минут в соседний магазин за булочками и попала под машину. Со множественными травмами её доставили в областную детскую больницу. Перечисление повреждений и выводы экспертов в материалах дела занимают больше страницы. В них говорится, что Chevrolet Cobalt не просто сбил ребёнка - эксперты полагают, что машина переехала девочку и протащила её по дороге. Школьница впала в кому, а через 20 дней умерла.

44-летний водитель такси, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину лишь частично. Его судят по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подсудимый утверждает, что девочка выбежала на дорогу и он не смог предотвратить наезд, а также что ехал со скоростью 40 километров в час.

Мама девочки, Светлана Розбах, считает, что, судя по полученным ребёнком травмам, скорость была гораздо выше. На месте аварии также оказались сбиты мусорный бак и дорожный знак.

- Утром Катя собиралась идти в детский танцевальный лагерь и решила взять с собой булочки, пошла в магазин. Я не знаю, зачем она переходила дорогу. Магазин, куда дочь пошла, находится со стороны дома. Она знала правила, ездила на автобусе в школу. Была очень сообразительной. Катя занималась танцами, хорошо училась, ходила в театральный кружок, побеждала на конкурсах, ездила в другие города. Этой осенью она собиралась поехать в Грузию. Мы потеряли самое ценное, что у нас было, Катя была нашим первенцем, - говорила в суде Светлана.

Её супруг рассказал, что маленьким братьям Кати они до сих пор не сказали о гибели сестры - мальчики думают, что она всё ещё в больнице.

Потерпевшая сторона обратилась в суд с гражданским иском о возмещении морального и материального вреда. Вторым ответчиком суд признал директора таксопарка, где водитель арендовал машину и занимался извозом.

Судебное разбирательство продолжается. Одно из следующих заседаний может пройти на месте происшествия.

Айман КАРИМ