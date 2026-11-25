Снег с дождем и гололед: водителей ЗКО просят быть осторожнее на трассах 25 ноября

По прогнозу дорожников, сегодня дождь со снегом пройдет не только в ЗКО, но и в соседних областях.

Водителям Западно-Казахстанской области стоит быть внимательнее за рулем - на загородных трассах региона ожидаются осадки и гололед, предупредили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

По прогнозу дорожников, сегодня, 25 ноября, снег и дождь со снегом пройдут не только в ЗКО, но и в соседних Актюбинской, Атырауской и Костанайской областях, а также на востоке страны - в ВКО и области Абай.

Из-за непогоды на некоторых участках республиканских трасс может ухудшиться видимость, а на проезжей части - образоваться скользкое покрытие.

В "КазАвтоЖоле" просят автомобилистов заранее учитывать погодные условия перед выездом на трассу, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.