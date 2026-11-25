440 фактов вымогательства: в Казахстане завели 50 уголовных дел против ОПГ с начала года

С начала 2026 года в Казахстане завели 50 уголовных дел по фактам создания и участия в организованных преступных группах, часть из которых носила транснациональный характер, сообщает Polisia.kz.

За десять месяцев полицейские пресекли деятельность более 40 группировок, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. Кроме того, силовики перекрывают каналы легализации имущества, добытого преступным путем, и усилили защиту граждан от рэкета.

- Особое внимание уделяется защите граждан от вымогательств. Полицией выявлено свыше 440 таких фактов, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. Всего к уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 240 представителей криминалитета, - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Во время спецопераций полицейские изъяли из незаконного оборота около 380 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также свыше пяти тысяч боеприпасов.