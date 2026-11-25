Нефтяную компанию "ЖАН и КС" в Атырау оштрафовали более чем на 3 млрд тенге за незаконное накопление отходов бурения.

Нарушение выявила природоохранная прокуратура. При бурении скважин предприятие незаконно накапливало буровой шлам и отработанный буровой раствор. Компанию привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 328 КоАП РК.

Предприятие пыталось обжаловать наказание в суде, но жалобы отклонили - постановление вступило в законную силу. Сейчас штраф взыскивают принудительно - судебные исполнители уже перечислили в бюджет более 490 млн тенге. Взыскание оставшейся суммы прокуратура держит на контроле.

В надзорном органе напомнили, что с изменением законодательства деньги от экологических штрафов больше не уходят в республиканский бюджет, а остаются в бюджете области.