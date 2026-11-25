С предложением изучить такую возможность на заседании Курултая выступил депутат Максут Насибулов, озвучив свой запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

Парламентарий обратил внимание на то, что агрессивная реклама формирует у людей ложное представление о пользе и безопасности подобных напитков, тогда как потребители зачастую даже не знают, что входит в их состав и чем грозит регулярное употребление.

- На энергетики нельзя смотреть как на простой фруктовый сок или компот, - заявил депутат.

В качестве аргументов Насибулов привёл данные Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов о том, что даже 100 миллиграммов кофеина в день способны нарушить сон, а также напомнил о тяжёлых случаях из медицинской практики. В июне прошлого года 20-летний житель Павлодара попал в реанимацию с токсической кардиомиопатией после двух лет ежедневного употребления до четырёх банок энергетика, а в декабре в Алматы 34-летнему мужчине, выпивавшему по 8-10 банок в день, потребовалась пересадка сердца. Кроме того, турецкие врачи ранее описали случай серьёзного поражения сердца у 14-летнего подростка.

По словам депутата, уже действующие ограничения не сдерживают рынок: несмотря на запрет продажи лицам младше 21 года с января 2025 года и введение акцизов с января 2026 года, потребление только растёт. По данным профильной ассоциации, за два года продажи увеличились на 65% - с 215 млн литров в 2023 году до 355 млн литров в 2025-м. По оценкам аналитиков Statista, объём казахстанского рынка в денежном выражении достиг 93 млн долларов.

- Убеждён, что и по итогам 2026 года отрасль лишь продемонстрирует рост продаж, - подчеркнул спикер.

В связи с этим Максут Насибулов попросил правительство отчитаться о проверках соблюдения возрастного ценза (включая контроль за онлайн-торговлей), проверить реальный состав продаваемых в стране напитков, ужесточить требования к их рекламе в СМИ и соцсетях, а также провести масштабное научное исследование их вреда. На основе международного опыта депутат предложил разработать новые жёсткие меры - вплоть до полного запрета энергетиков в стране.

