В преддверии новогодних праздников в сети активизировались мошенники, предупреждает Polisia.kz. В МВД обратились к казахстанцам с просьбой быть особенно внимательными во время предпраздничного шопинга.

В ведомстве отмечают, что аферисты активно используют предновогодний ажиотаж, когда люди массово покупают подарки близким. Одни злоумышленники выманивают деньги под видом продажи смартфонов, бытовой техники и праздничных наборов по подозрительно низким ценам, другие - рассылают фейковые сообщения о выигрыше приза.

- Полиция напоминает: за заманчиво низкой ценой может скрываться мошенническая уловка. Не доверяйте сразу незнакомым интернет-магазинам и не переводите предоплату. Не раскрывайте свои данные и никому не сообщайте номер банковской карты, CVV-код и секретные коды, поступающие в SMS-сообщениях. Доверяйте только проверенным и надёжным магазинам, - подчеркнули в МВД.

Если вы всё же стали жертвой обмана, полицейские советуют сразу же позвонить в банк и заблокировать карту, после чего обратиться в полицию или набрать экстренный номер 102.