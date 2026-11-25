Наследие Ходжи Ахмета Ясауи и челлендж BOOKGUARD: как в Нацгвардии приобщают солдат к чтению

Учение Ходжи Ахмета Ясауи, занимающего особое место в духовной истории тюркского мира и призывающего к гуманизму, честности, справедливости, терпению, единству народа и ответственности перед обществом, не теряет своей актуальности и сегодня.

В воинских частях Национальной гвардии Казахстана солдаты изучают наследие Ходжи Ахмета Ясауи в рамках марафона "Читающая нация" и литературного челленджа BOOKGUARD. О том, как учение великого мыслителя влияет на военно-патриотическое воспитание, рассказал официальный представитель Нацгвардии МВД РК Алибек Абдилов.

По его словам, учение Ходжи Ахмета Ясауи, занимающего особое место в духовной истории тюркского мира и призывающего к гуманизму, честности, справедливости, терпению, единству народа и ответственности перед обществом, не теряет своей актуальности и сегодня. Инициатива главы государства по широкой популяризации наследия мыслителя имеет большое значение для укрепления национальных ценностей, обновления исторического сознания и формирования мировоззрения молодого поколения.

- Конечно, было бы неверно рассматривать учение Ходжи Ахмета Ясауи как учение, предназначенное непосредственно для военного воспитания. Тем не менее отражённые в его трудах нравственные принципы - честность, честь, ответственность, единство, добродетель и служение обществу - созвучны основным ценностям воинской службы. Ведь преданное служение Родине, сохранение спокойствия в стране и обеспечение безопасности граждан - главные обязанности военнослужащего, - сказал Алибек Абдилов.

Сегодня в воинских частях Нацгвардии во всех регионах страны регулярно проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на духовное и интеллектуальное развитие личного состава. В частности, солдаты срочной службы и военнослужащие по контракту участвуют в марафоне "Кітап оқитын ұлт" ("Читающая нация").

Для поддержки этой инициативы в подразделениях оборудованы специальные книжные уголки, где в свободное время бойцы могут почитать художественную, историко-познавательную литературу, а также труды Ходжи Ахмета Ясауи. Кроме того, для повышения доступности литературы электронные версии книг, рекомендованных в рамках марафона, размещены на служебном портале Национальной гвардии.

- При популяризации учения Ходжи Ахмета Ясауи необходимо делать акцент на его исторических, философских, культурных и нравственных аспектах. При этом важно сочетать действующую воспитательную работу с познавательными встречами, лекциями и открытыми дискуссиями с участием учёных, историков, религиоведов и ясавиведов. На таких встречах жизненный путь мыслителя и принципы, изложенные в труде "Диуани хикмет", должны разъясняться с научной точки зрения, - отметил официальный представитель ведомства.

По словам Алибека Абдилова, популяризация достойного жизненного пути выдающихся личностей и духовного наследия народа способствует укреплению национальной идентичности, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Отметим, что весной этого года в воинской части № 5574 Национальной гвардии в Туркестане стартовал литературный челлендж BOOKGUARD, направленный на развитие культуры чтения среди военнослужащих. Инициативу поддержали и в других воинских частях, акция продолжается до сих пор.