В Актобе двое местных жителей организовали подпольное онлайн-казино и заработали на ставках более 100 млн тенге. Суд приговорил их к реальным срокам, а кассационная инстанция дополнительно взыскала весь незаконный доход в бюджет государства.

Как сообщили в Кассационном суде по уголовным делам, схема работы нелегального игорного бизнеса строилась через мессенджеры. Желающие сыграть связывались с кассиром, переводили деньги на указанные банковские реквизиты и присылали квитанцию об оплате. После пополнения баланса клиентам открывали доступ к онлайн-рулетке, покеру и лото. Выигрыши выплачивали через того же кассира.

С марта по ноябрь 2024 года на три банковских счёта, оформленных на третьих лиц, поступило свыше 100 млн тенге.

Суд первой инстанции признал организаторов - мужчину и женщину - виновными по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере". Обоим назначили по 4 года и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционная коллегия оставила этот приговор в силе.

Защита попыталась оспорить решение в кассационном порядке: адвокаты просили назначить мужчине наказание, не связанное с лишением свободы, и полностью оправдать женщину, ссылаясь на неверно подсчитанный доход и нехватку доказательств. В свою очередь, прокурор внёс протест с требованием обратить незаконно заработанные миллионы в доход государства.

Изучив банковские выписки, показания игроков и переписку с квитанциями в телефонах фигурантов, кассационный суд подтвердил их вину и предварительный сговор: мужчина выстроил систему приёма ставок и выплат через чужие счета, а женщина участвовала в финансовых расчётах.

При подсчёте незаконного дохода суд учёл всю сумму поступлений, так как по разъяснению Верховного суда расходы на ведение нелегального бизнеса из дохода не вычитаются. Поскольку нижестоящие суды установили размер заработка, но не решили вопрос о его изъятии, кассационная инстанция удовлетворила протест прокурора и постановила взыскать в доход государства более 100 млн тенге. В остальной части приговор оставлен без изменений.