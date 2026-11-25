На предприятиях Qarmet развивается единая система видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта.

Сегодня более 150 камер с функциями видеоаналитики помогают выявлять нарушения требований промышленной безопасности, контролировать движение транспорта и персонала, а также обнаруживать потенциально опасные ситуации.

Система способна распознавать отсутствие средств индивидуальной защиты, нахождение сотрудников в опасных зонах, появление дыма и открытого огня, а также нарушения при движении производственной техники. При обнаружении подобных ситуаций искусственный интеллект автоматически направляет сигнал оператору, который проверяет информацию и передаёт её ответственным службам.

Фото: Qarmet

- Сегодня мы создаём единый контур видеонаблюдения на предприятиях Qarmet, объединяя технологические и охранные камеры. Искусственный интеллект позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно реагировать на нарушения требований безопасности, - рассказал начальник цеха технологической диспетчеризации Ерболат Рапагатов.

Фото: Qarmet

Особое внимание уделяется развитию интеллектуальных алгоритмов. Специалисты компании самостоятельно обучают нейросеть с учётом особенностей производственных объектов. Система уже умеет различать защитные каски, контролировать пересечение опасных зон, распознавать автомобильные номера и отслеживать движение транспорта.

Информация видеоаналитики в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр оперативного контроля (СЦОК). После обработки данные передаются в службу по режиму и охране, безопасности и охраны труда, а также руководству предприятия. Это позволяет оперативно реагировать на выявленные нарушения, снижать влияние человеческого фактора и повышать производственную дисциплину.

Фото: Qarmet

В ближайшие годы Qarmet планирует расширить сеть интеллектуального видеонаблюдения до порядка 3 тысяч камер. Следующим этапом станет создание единой интерактивной карты производственных площадок, позволяющей контролировать состояние оборудования в режиме реального времени.

Внедрение видеоаналитики является частью масштабной цифровизации Qarmet, направленной на повышение промышленной безопасности, предупреждение производственных рисков и создание более безопасных условий труда.