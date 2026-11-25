В топ-5 по СНГ: сколько получают пенсионеры в Казахстане

Номинальные выплаты в Казахстане выше, чем у большинства соседей по региону, но рост цен по-прежнему быстро съедает прибавки.

Средняя пенсия в Казахстане достигла 288,7 доллара - по этому показателю страна заняла четвёртое место в СНГ и обогнала Узбекистан более чем в два раза, подсчитали аналитики Finprom.kz.

Номинальные выплаты в республике выше, чем у большинства соседей по региону, но рост цен по-прежнему быстро съедает прибавки.

Сколько платят в странах СНГ

По данным Всеобщей конфедерации профсоюзов на февраль 2026 года, в четвёрку лидеров СНГ по средним пенсиям вошли:

Беларусь - 374,1 доллара;

Азербайджан - 340 долларов;

Россия - 328,7 доллара;

Казахстан (с учётом базовой выплаты) - 288,7 доллара.

В остальных странах региона выплаты заметно ниже: в Узбекистане - около 134 долларов, в Армении - 129,4 доллара, в Кыргызстане - 128,4 доллара, а в Таджикистане - 68,8 доллара.

Относительно минимальной зарплаты (МЗП) пенсия в Казахстане достигла 168%, опередив Узбекистан (129%), Беларусь (124%) и Россию (100,1%). Выше только в Кыргызстане (342%), но это связано с крайне низкой МЗП при скромной пенсии в долларах.

Инфляция съедает прибавки

По данным Статкомитета СНГ, за 2022-2025 годы реальная покупательная способность пенсий в Казахстане почти не росла: символический плюс (0,1–0,6%) фиксировали лишь дважды. В 2025 году солидарную пенсию подняли на 8,5%, но инфляция составила 12,3%, из-за чего реальная выплата ушла в минус на 3,8% (индекс - 96,2%).

В Беларуси реальные пенсии росли все четыре года подряд, а в Узбекистане удерживались в плюсе с 2023 года - хотя темпы роста там замедлились с 9,5% до 2,5% в 2025-м.

Казахстан и Узбекистан: в чём разница

Казахстан с 1998 года строит трёхуровневую систему из базовой, солидарной и накопительной частей (ЕНПФ). Без учёта базовой выплаты средняя пенсия в стране в 2026 году выросла до 95,5 тысячи тенге (+41,7% за четыре года).

В Узбекистане действует двухкомпонентная модель с опорой на взносы работающих; за пять лет средняя пенсия там удвоилась - с 0,8 млн до 1,6 млн сумов. При этом минимальные выплаты в Казахстане по итогам 2025 года оказались в 2,5 раза выше узбекистанских (189 долларов против 76 долларов), как и возраст выхода на пенсию: 63 года для мужчин и 61 год для женщин против 60 и 55 лет в Узбекистане