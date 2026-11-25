Дождь со снегом, гололед и сильный ветер ожидаются на западе Казахстана 26 ноября

Завтра, 26 ноября, в регионах Западного Казахстана прогнозируются неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега, туман, гололед и порывистый ветер.

По данным РГП "Казгидромет", в четверг, 26 ноября, в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, гололед, туман и порывы ветра до 20-25 м/с. В Уральске прогнозируют дождь со снегом, гололед и туман, температура ночью 0…-2 °C, днем - 0…+2 °C.

В Атырауской области пройдут дождь и снег, ожидается гололед, туман и порывы ветра до 23-28 м/с. В Атырау ожидаются временами дождь со снегом, гололед, туман и порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью и днем 0…+2 °C.

В Мангистауской области пройдут дождь и снег, туман, гололед, низовая метель и порывы ветра до 23-28 м/с. В Актау ветер с порывами до 15-20 м/с (днем до 23 м/с), температура ночью +3…+5 °C, днем - +8…+10 °C.

В Актюбинской области прогнозируют дождь и снег (ночью на севере местами сильные), гололед, туман и ветер с порывами до 23-28 м/с, днем до 30 м/с и более. В Актобе ожидаются временами дождь со снегом, гололед и ветер до 15-18 м/с, температура ночью и днем 0…-2 °C.