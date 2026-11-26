Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК навестили ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Пантелеевича Скаленко и поздравили его со 102-м днем рождения. Поздравления вместе с фронтовиком принимала его супруга Ксения Скаленко - труженица тыла. В этом году пара отметила 77 лет совместной жизни.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Вениамин Пантелеевич воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Он служил радиотелеграфистом и сражался на Карельском фронте, а позже участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Боевой путь для него завершился 12 мая 1945 года. За форсирование реки Свирь и обеспечение связи в боевых условиях фронтовика наградили медалью "За боевые заслуги".

Во время встречи гвардейцы поблагодарили супругов за вклад в Победу и самоотверженный труд. Ветеран вспомнил фронтовые будни, а его супруга рассказала о тяжёлой работе в тылу в военные годы.

- Война оставила в моей памяти много тяжёлых воспоминаний. Мы сражались за Родину и верили, что наступит мирный день. Сегодня особенно важно, чтобы молодёжь знала историю своей страны, помнила о подвиге тех, кто прошёл войну, и ценила мир, завоёванный такой высокой ценой. Пока мы передаём эту память следующим поколениям, подвиг наших товарищей не будет забыт, - поделился Вениамин Пантелеевич.

Семейная история Вениамина Пантелеевича и Ксении Скаленко началась в 1949 году - за 77 лет брака супруги вместе прошли через непростые послевоенные годы и сохранили тепло в отношениях.

В завершение встречи военнослужащие передали паре подарок от имени заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Ансагана Балтабекова.