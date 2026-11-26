На фоне последних событий вокруг Казатомпрома внимание инвесторов сосредоточено на динамике котировок.

Однако для оценки долгосрочных перспектив компании стоит обратить внимание на экономику самого бизнеса и ситуацию на мировом рынке урана.

Атомная энергетика переживает новый этап развития. Строительство новых реакторов, продление сроков эксплуатации действующих АЭС, растущие потребности дата-центров и искусственного интеллекта в электроэнергии способствуют росту долгосрочного спроса на ядерное топливо. При этом возможности быстрого наращивания добычи урана ограничены: освоение новых месторождений требует значительных инвестиций и времени.

В этих условиях конкурентными преимуществами Казатомпрома остаются масштабная ресурсная база, низкие издержки добычи и диверсифицированный портфель долгосрочных контрактов с мировыми энергетическими компаниями. Такая модель бизнеса обеспечивает предсказуемость продаж и снижает зависимость от краткосрочных колебаний цен на уран.

Не менее важно, что компания продолжает работать в штатном режиме и подтвердила производственные и финансовые прогнозы на 2026 год.

Фото: Казатомпром

Для инвесторов ключевыми ориентирами в ближайшей перспективе станут годовые результаты компании, производственные планы на 2027 год и динамика мирового рынка урана.

Несмотря на текущую волатильность, фундаментальные факторы, определяющие долгосрочные перспективы Казатомпрома, сохраняются.