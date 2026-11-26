В рамках масштабной программы технического перевооружения предприятий угольного департамента Qarmet приступил к модернизации систем контроля и управления конвейерным транспортом.

Современное оборудование приходит на смену релейным системам, которые эксплуатировались на шахтах более 40 лет.

Конвейерный транспорт является одним из ключевых звеньев технологической цепочки угледобычи, обеспечивая непрерывную транспортировку угля от забоев. Внедрение современных систем автоматизации позволит повысить надежность работы оборудования, минимизировать производственные простои и обеспечить дополнительный уровень промышленной безопасности.

Фото: Qarmet

- Мы выбираем исключительно оборудование компаний, которые уже имеют большой опыт эксплуатации на шахтах. В рамках проекта поставщик производит шеф-монтаж, помогает с настройкой и обучает наших специалистов, - рассказал старший механик по автоматизации угольного департамента Qarmet Алексей Костливцев.

Фото: Qarmet

В основе новой системы управления лежат многофункциональные шахтные контроллеры, позволяющие в режиме реального времени отслеживать параметры работы конвейеров, обрабатывать сигналы датчиков и контролировать работу защитных механизмов. При возникновении неисправностей информация об их причинах автоматически выводится на экран, что значительно сокращает время диагностики и устранения неполадок.

Фото: Qarmet

Одним из ключевых преимуществ новой системы является возможность дистанционного управления конвейерными линиями с диспетчерского пульта, а также отдельными механизмами в ремонтном режиме.

В настоящее время на шахте имени Костенко специалисты Qarmet совместно с представителями завода-производителя проводят испытания оборудования на специально подготовленном стенде. Отрабатываются алгоритмы управления, проверяется эффективность систем защиты и проводится обучение персонала. После завершения испытаний оборудование будет установлено непосредственно в подземных выработках.

Фото: Qarmet

- Для нас это принципиально другой уровень управления. Информация о причинах неисправностей выводится на экран, а возможности дистанционного управления позволяют быстрее находить и устранять проблемы. В перспективе это поможет избежать многих сбоев, характерных для старых релейных схем, - отметил механик участка автоматики и связи шахты имени Костенко Андрей Седов.

Завершить внедрение новых систем управления конвейерным транспортом на всех восьми шахтах Qarmet планируется в 2027 году. Реализация проекта является частью комплексной модернизации угольного департамента Qarmet, направленной на автоматизацию технологических процессов, повышение эффективности производства и создание более безопасных условий труда шахтеров.