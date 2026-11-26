В редакцию "МГ" обратилась Галина Махлеева. Она утверждает, что якобы из-за халатности медиков городской многопрофильной больницы 22 ноября во время родов погибла ее внучка. Семья ждала ребенка 12 лет. Теперь родственники хотят добиться расследования и наказания виновных. По словам бабушки, еще до беременности специалисты рекомендовали её дочери рожать путем кесарева сечения. Как объясняли женщине, при естественных родах существовал риск разрыва легких. Во время беременности серьезных патологий у матери и ребенка не выявляли. Однако у роженицы были проблемы с давлением, а на 34-й неделе беременности женщине диагностировали сахарный диабет. После этого она начала получать инсулин. Кроме того, ребенок был крупным - по словам родственников, вес при рождении составлял 5,2 килограмма, а рост - 63 сантиметра.

16 ноября, на 39-й неделе беременности, женщину положили в городскую многопрофильную больницу для подготовки к родам. Однако, как рассказала Галина, из-за лечения ОРВИ роды отложили. В пятницу, 20 ноября, семье сообщили, что в больнице мало врачей, поэтому придется ждать до понедельника. В тот же вечер, по словам женщины, у ее дочери отошла слизистая пробка, начались сильные боли, она не спала всю ночь. Галина рассказала, что на следующий день роженицу не переводили в родзал, объясняя это недостаточным раскрытием - около четырех сантиметров. При этом ей, как утверждает семья, начали вводить препараты для стимуляции родов.

- Двое суток она мучилась, плод большой, она бы сама никак не родила. 22 ноября утром ее спускают в родзал, потом к ней в партнеры идет племянница. За все это время, пока она не родила, к 18 часам к ней врач и акушерка зашли всего два раза. С обеда начали отходить воды, врачи ей сказали: "Не знаем, может быть, ты сама родишь". Она 12 лет не рожала, но до этого двоих родила сама, дети были маленькие. После обеда у нее появляется головка, акушерка не заходила, она зашла только тогда, когда голова уже вышла. Они забежали все впятером и начали по очереди тащить ребенка за голову. У него плечи не выходили, а у нее уже сил не было тужиться, потому что она двое суток просидела. Ребенок родился с открытыми глазами, но, когда его вытащили, он уже не дышал. Они стали его реанимировать, но было уже поздно, - рассказала Галина Махлеева.

Когда показалась головка ребенка, медики, как вспоминает Галина, спросили роженицу, есть ли у нее сахарный диабет и болела ли она ОРВИ. Женщина ответила, что находится в больнице уже несколько дней. Родственники предполагают, что во время родов ребенок мог получить травмы. При этом семья утверждает, что так и не получила четкого объяснения произошедшего.

Махлеева также утверждает, что на вопрос, почему не провели операцию кесарева сечения, врач якобы ответил, что не получил соответствующего указания сверху.

В свидетельстве о смерти ребенка указали мертворождение. Родственники говорят, что документ получили для того, чтобы похоронить внучку.

- Мы ее хоронили, она была как двухмесячный ребенок - такая большая. У дочери был сахар, давление, были риски. Она просила врачей сделать кесарево, но этого не сделали. Все происходило у нее на глазах. Она видела головку ребенка, видела на экране, как бьется сердце, и спрашивала акушера, живой ли ребенок. После этого она потеряла сознание, была в тяжелом состоянии, - поделилась Галина.

По словам родственников, после случившегося акушер приходил к семье 24 ноября и просил не писать заявление, объясняя это тем, что у него маленькие дети и эта работа - единственный источник дохода. Сейчас семья погибшего ребенка требует разобраться в обстоятельствах произошедшего, дать оценку действиям медицинского персонала и привлечь виновных к ответственности.

В управлении здравоохранения сообщили, что пациентка с 16 ноября находилась в отделении патологии беременных Городской многопрофильной больницы. 22 ноября у женщины начались естественные роды. Роды принимали акушеры-гинекологи при участии врача-неонатолога. Медицинская помощь оказывалась в соответствии с действующими клиническими протоколами. Во время родов возникло осложнение. Медицинская бригада незамедлительно приняла необходимые экстренные меры, чтобы обеспечить рождение ребёнка.

В 16:00 родилась доношенная девочка, без признаков жизни. После рождения новорождённая была передана врачу-неонатологу. Были проведены реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти ребёнка не удалось.

В департаменте полиции ЗКО ответили, что заведено уголовное дело и ведется расследование, проверяются доводы потерпевшей стороны.