Гололед и ветер до 20 м/с: прогноз погоды в ЗКО на 27 ноября

27 ноября в западных регионах Казахстана ожидаются осадки, гололед и сильный ветер, местами - туман и низовая метель.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 27 ноября, в Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег) и гололед, а также туман и ветер 15-20 м/с. В Уральске небольшой снег, гололед, туман и ветер 15-20 м/с, температура ночью и днем -1…-3 °C.

В Атырауской области пройдут снег с дождем, ожидается гололед, ветер 15-20 м/с. В Атырау ночью порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 0…-2 °C, днем 0…+2 °C.

В Мангистауской области ночью и утром возможны небольшие осадки (дождь, снег) и гололед, ветер 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ветер 15-20 м/с, температура ночью +5…+7 °C, днем +10…+12 °C.

В Актюбинской области прогнозируют снег, низовую метель, гололед и ветер 15-20 м/с (временами до 23 м/с). В Актобе те же осадки и ветер 15-20 м/с, температура ночью и днем -3…-5 °C.