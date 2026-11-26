О том, как распознать обман и не потерять сбережения, напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Принцип таких схем не меняется: реального бизнеса нет, а выплаты старым участникам идут за счет денег новичков. Чаще всего аферисты притворяются псевдоинвесторами (собирают деньги на "перспективные проекты" или крипту и исчезают) либо псевдобукмекерами, которые обещают гарантированные выигрыши и шлют в мессенджерах поддельные чеки вместо официальных.
6 признаков финансовой пирамиды:
- Гарантированный сверхдоход. Фиксированная прибыль заметно выше рынка без риска - повод насторожиться.
- Небольшой первый взнос. Низкий порог входа усыпляет бдительность, после чего человека склоняют к крупным вложениям.
- Бонусы за друзей. Выплаты зависят от притока новых людей и реферальных приглашений.
- Давление и обход банков. Навязчивая реклама в соцсетях и закрытых чатах, просьбы перевести деньги на электронные кошельки или отдать наличными.
- Нет лицензии и прозрачности. Отсутствие лицензии АРРФР, закрытая отчётность и размытые условия ответственности в договоре.
- Нет реального продукта. В сетевом маркетинге зарабатывают на продаже товаров или услуг, а в пирамиде - только на взносах новых участников.
Что делать, если вы уже перевели деньги:
- Сохраните переписки, договоры, чеки и подтверждения переводов.
- Как можно скорее подайте заявление в полицию и Агентство по финансовому мониторингу.
- Предупредите близких, чтобы никто из них не вложился в ту же схему.
Перед любыми вложениями проверяйте компанию в реестре на сайте АРРФР РК. За создание и руководство финансовой пирамидой по статье 217 УК РК грозит уголовная ответственность - вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества при отягчающих обстоятельствах.