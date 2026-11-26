Что должно быть в автомобиле зимой?

Зимой ситуация на дорогах усложняется: снегопады, гололёд, метели и резкие перепады температуры не только мешают движению, но и провоцируют аварии. Поэтому в ведомстве призывают автовладельцев заранее подготовить машину к холодам и проверить, всё ли необходимое лежит в салоне и багажнике.

Особенно важно сделать это тем, кто собирается в дальнюю дорогу или планирует выезжать за город.

Что положить в машину зимой?

Полицейские советуют каждому водителю возить с собой базовый зимний набор:

Тёплую одежду и одеяло - чтобы не замёрзнуть, если машина заглохнет и придётся долго ждать помощь.

Заряженный телефон и пауэрбанк - чтобы всегда оставаться на связи и вызвать экстренные службы.

Фонарик с запасными батарейками - выручит в темноте.

Буксировочный трос - поможет вытащить машину, если она застрянет в сугробе.

Складную лопату - чтобы откопать колёса из снега.

Щётку и скребок для стёкол - для хорошего обзора.

Знак аварийной остановки и светоотражающий жилет - чтобы машину было видно издалека, если придётся остановиться на трассе.

Аптечку и огнетушитель - без них выезжать нельзя по правилам.

Перед дорогой также стоит проверить саму машину: исправны ли аккумулятор, тормоза, фары и дворники, хватает ли технических жидкостей и в порядке ли зимняя резина.

В полиции советуют перед выездом смотреть прогноз погоды и следить за ситуацией на трассах, не гнать и держать дистанцию. В гололёд и плохую видимость лучше не делать резких манёвров и лишний раз не идти на обгон.

Если погода резко испортилась, поездку лучше перенести, пока всё не утихнет. Если вы всё же попали в беду на дороге, звоните по номерам 112 или 102.

В полиции подчеркивают: безопасность зимой начинается ещё до того, как вы сели за руль. Вовремя подготовленная машина и аккуратное вождение помогут избежать проблем и сберечь жизнь и здоровье всем, кто находится в дороге.