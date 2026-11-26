Можно ли купить квартиру с зарплатой 300 тысяч тенге: какой первоначальный взнос понадобится

Казахстанцы с ежемесячной зарплатой 300 тысяч тенге могут рассматривать покупку жилья в ипотеку.

Однако доступная стоимость квартиры зависит от размера первоначального взноса, процентной ставки, срока кредитования и других финансовых обязательств заёмщика. Чтобы оценить свои возможности, важно учитывать не только предложения банков, но и требования финансового регулятора, а также цены на недвижимость в конкретном регионе, передает МойГород.

Разберёмся, на какой ежемесячный платёж можно рассчитывать при таком доходе, сколько потребуется накопить на первоначальный взнос и какую квартиру можно рассматривать при разных условиях кредитования.

Сколько можно отдавать за ипотеку при зарплате 300 тысяч тенге

При рассмотрении заявки на кредит банки учитывают коэффициент долговой нагрузки. По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), он показывает, какую часть среднемесячного дохода заёмщика составляют его платежи по кредитам.

При расчёте учитываются обязательства по ипотеке, автокредитам, потребительским займам, микрокредитам и кредитным картам. Предельное значение коэффициента долговой нагрузки при применении соответствующего требования регулятора составляет 0,5, или 50% дохода.

Таким образом, если подтверждённый ежемесячный доход человека составляет 300 тысяч тенге, совокупные платежи по кредитам не должны превышать 150 тысяч тенге при применении указанного ограничения.

Однако это не означает, что банк обязательно одобрит ипотеку с таким ежемесячным платежом. Финансовая организация также оценивает кредитную историю, стабильность дохода и другие обстоятельства.

Для более осторожного планирования бюджета можно ориентироваться на ипотечный платёж в пределах 75–90 тысяч тенге. Это не установленное регулятором требование, а примерный ориентир, который позволит оставить часть заработка на повседневные расходы и непредвиденные ситуации.

Какую квартиру можно купить с зарплатой 300 тысяч тенге

Рассмотрим несколько вариантов. Предположим, что у потенциального покупателя уже есть первоначальный взнос в размере 20% стоимости жилья, а ипотеку он планирует оформить на 19 лет.

При покупке квартиры стоимостью 10 млн тенге первоначальный взнос составит 2 млн тенге, а сумма ипотечного кредита — 8 млн тенге.

Если жильё стоит 12 млн тенге, покупателю потребуется внести 2,4 млн тенге, оставшиеся 9,6 млн тенге можно будет оформить в кредит.

При стоимости квартиры 15 млн тенге первоначальный взнос составит 3 млн тенге, а сумма займа — 12 млн тенге.

Для покупки жилья за 18 млн тенге понадобится 3,6 млн тенге собственных средств. В таком случае сумма ипотечного кредита составит 14,4 млн тенге.

Но стоимость квартиры — не единственный показатель. Важно также учитывать процентную ставку, поскольку именно от неё во многом зависит размер ежемесячного платежа.

Например, если оформить ипотеку на 19 лет с аннуитетным погашением, то за квартиру стоимостью 12 млн тенге при первоначальном взносе 20% ежемесячный платёж составит ориентировочно 74 тысячи тенге при ставке 7% годовых и около 85 тысяч тенге при ставке 9%.

Если стоимость жилья составит 15 млн тенге, а первоначальный взнос останется на уровне 20%, ежемесячно придётся выплачивать примерно 93 тысячи тенге при ставке 7% и около 106 тысяч тенге при ставке 9%.

Это условные расчёты, а не предложения конкретных банков. Они не учитывают дополнительные расходы при оформлении сделки и возможные особенности кредитных программ.

Таким образом, при зарплате 300 тысяч тенге отправной точкой для поиска может стать жильё стоимостью 10–12 млн тенге, если у покупателя есть накопления на первоначальный взнос и нет значительных других кредитных обязательств. Квартиру за 15 млн тенге также можно рассматривать, однако ежемесячный платёж будет занимать большую часть свободного бюджета.

В каком городе можно купить квартиру на эту сумму

Возможности покупателя зависят не только от дохода и условий ипотеки, но и от региона. Одинаковый бюджет в разных городах Казахстана может позволить приобрести жильё разной площади и состояния.

Для оценки ситуации на рынке недвижимости можно использовать данные Бюро национальной статистики Казахстана. Ведомство публикует сведения о средних ценах на первичное и вторичное жильё, в том числе в разрезе регионов.

Сопоставив стоимость квадратного метра с бюджетом в 10–12 млн тенге, можно предварительно оценить площадь квартиры, на которую хватит накоплений и кредитных средств. При этом средняя цена не гарантирует, что конкретный объект недвижимости удастся приобрести именно за эту сумму.

В крупных городах покупателю, вероятно, придётся рассматривать небольшие квартиры, жильё на вторичном рынке или варианты в районах за пределами центра. В других населённых пунктах выбор может оказаться шире.

Что нужно проверить перед оформлением ипотеки

Национальный банк Казахстана и АРРФР регулируют финансовый рынок и устанавливают требования, которые влияют на условия кредитования. В частности, в 2026 году регуляторы пересмотрели предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения по различным видам займов.

При этом предельная ставка не является средней ставкой по рынку и не означает, что все банки предлагают одинаковые условия.

Перед подачей заявки потенциальному заёмщику стоит обратить внимание на несколько моментов:

Первоначальный взнос. Необходимо заранее определить, какую часть стоимости квартиры получится оплатить собственными средствами.

Полную стоимость кредита. Важно учитывать не только номинальную процентную ставку, но и годовую эффективную ставку вознаграждения.

Подтверждение дохода. Банк может запросить документы, подтверждающие заработок и его стабильность.

Другие кредиты. Действующие займы и обязательные платежи влияют на долговую нагрузку.

Дополнительные расходы. При покупке жилья могут потребоваться деньги на оформление документов, оценку недвижимости, страхование, ремонт и обустройство квартиры.

Итак, при ежемесячной зарплате 300 тысяч тенге можно начать расчёты с квартиры стоимостью около 10–12 млн тенге, первоначального взноса в размере 20% и платежа по ипотеке в пределах 75–90 тысяч тенге. Это ориентир для планирования личного бюджета, а не гарантия одобрения кредита. Реальные возможности покупателя будут зависеть от условий конкретной ипотечной программы, размера накоплений, кредитной истории, других обязательств и стоимости жилья в выбранном регионе.