За что у жителей ЗКО могут принудительно изъять земельный участок

Инспекторы рассказали, как проверяют использование сельхозземель, кому грозит административная ответственность за нарушения и кто отвечает за незаконный перевод участков под ИЖС.

В Комитете по управлению земельными ресурсами рассказали о состоянии земельного фонда в Западно-Казахстанской области, возврате неиспользуемых территорий и правилах, по которым сельскохозяйственные участки можно перевести под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Сколько сельхозземель в регионе и сколько вернули государству

По данным ведомства на 1 ноября 2026 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в ЗКО составляет 8 045 тыс. гектаров. Из них:

пастбища - 6 323 тыс. га;

пашня - 633,9 тыс. га;

залежные земли - 517,8 тыс. га;

сенокосы - 511,4 тыс. га;

многолетние насаждения - 1,8 тыс. га;

прочие земли - 57 тыс. га.

- С 2024 по 2026 год в государственную собственность по области вернули 301,7 тыс. гектаров земель, которые либо не использовались по назначению, либо были выданы с нарушением закона. Из этого объёма 64 тыс. гектаров возвращены в 2026 году, - рассказали в Комитете.

Когда сельхозземлю можно перевести под ИЖС

Участок, купленный для сельхознужд (включая ведение личного подсобного хозяйства), можно перевести под индивидуальное жилищное строительство только при соблюдении двух обязательных условий:

Участок должен находиться в границах населённого пункта.

Его перевод должен соответствовать градостроительной документации - генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме застройки.

Стоит отметить, что сама процедура регулируется статьями 49-1 и 109 Земельного кодекса РК.

Как проверяют нарушения и кого наказывают

Контроль за использованием земель ведут Комитет и его территориальные подразделения в форме проверок по Предпринимательскому кодексу. Провести внеплановую проверку инспекторы могут, если поступит обращение от граждан или организаций с убедительными основаниями и подтверждающими доказательствами. В ведомстве уточнили, что сейчас жалоб на незаконный перевод сельхозземель под ИЖС в территориальное подразделение не поступало, но при их появлении специалисты примут меры.

Закон чётко разграничивает ответственность за нарушения:

Если участок используют не по назначению (эксплуатируют землю не так, как указано в документах, не учитывают функциональную зону в населённом пункте или нарушают условия договора аренды и временного безвозмездного землепользования), - отвечает сам собственник или землепользователь (согласно статье 65 Земельного кодекса).

Если целевое назначение участка изменили незаконно, - вопрос относится к зоне ответственности местного исполнительного органа (акимата), принявшего такое решение (по статье 49-1 Земельного кодекса).

Что грозит нарушителям

Если инспекторы выявят, что землю используют не по целевому назначению, собственнику или арендатору грозит административная ответственность по статье 339 КоАП РК (статья 137 КоАП РК к таким нарушениям не применяется).

Кроме административного взыскания, владельцу выдают предписание устранить нарушение в течение трёх месяцев. Если за это время ситуация не исправится, территориальное подразделение подаёт иск в суд о принудительном изъятии участка. Если же выяснится, что целевое назначение земли изменили незаконно, ведомство через суд добивается отмены правоустанавливающих документов.