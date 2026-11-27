К 1 ноября 2026 года общий объём пенсионных накоплений жителей Казахстана достиг 28,85 триллиона тенге. По данным ЕНПФ, за год сумма выросла на 3,01 триллиона тенге, или на 11,7%.

Основу накоплений по-прежнему составляют обязательные пенсионные взносы - 26,59 триллиона тенге. Обязательные профессиональные взносы достигли 739,98 миллиарда тенге, добровольные - 10,56 миллиарда тенге. Активнее всего растут обязательные пенсионные взносы работодателя: за 12 месяцев их объём увеличился в 2,36 раза и составил 1,51 триллиона тенге.

За десять месяцев 2026 года на счета вкладчиков поступило 3,05 триллиона тенге взносов - на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года:

обязательные пенсионные взносы — 2,33 триллиона тенге;

взносы работодателя — 594,61 миллиарда тенге;

профессиональные взносы — 126,21 миллиарда тенге;

добровольные взносы — 1,78 миллиарда тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный вкладчикам с начала года, составил 1,28 триллиона тенге.

С января по октябрь 2026 года из фонда выплатили и перевели в страховые компании 1,57 триллиона тенге. Большая часть этих средств пришлась на переводы в страховые организации (662,12 миллиарда тенге) и единовременные выплаты на жильё и лечение (520,16 миллиарда тенге).

На выплаты по возрасту направили 248,66 миллиарда тенге. Средний размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ по графику составил 39 040 тенге. По наследству выплатили 83,97 миллиарда тенге, при выезде на ПМЖ за границу - 41,03 миллиарда тенге, на погребение - 7,93 миллиарда тенге, лицам с инвалидностью - 2,87 миллиарда тенге.

К 1 ноября в ЕНПФ насчитывается 19,22 миллиона пенсионных счетов, включая 12,93 миллиона индивидуальных и 6,29 миллиона условных счетов для учёта взносов работодателя.