В трёх городах присутствия «Казахмыс» — Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше — завели уголовные дела из-за платного трудоустройства на предприятия компании. Нарушения при приёме на работу выявила служба безопасности корпорации совместно с силовиками.

В ноябре 2026 года Служба безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс» совместно с правоохранительными органами выявила три случая противоправных действий, связанных с приёмом на работу на предприятия компании в Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше. Об этом сообщается в Telegram- канале предприятия.

По всем выявленным фактам уже зарегистрированы три уголовных дела по статьям о мошенничестве и коммерческом подкупе. Сейчас по ним проводятся следственные действия.

В самой корпорации подчёркивают, что придерживаются принципа нулевой терпимости к коррупции, мошенничеству и незаконному посредничеству при найме сотрудников. Использование служебного положения или принадлежности к компании ради личной выгоды при трудоустройстве недопустимо — каждый такой случай рассматривается в установленном законом порядке.

Как устроиться в «Казахмыс» законно:

Приём на работу проводится исключительно на основе открытого конкурсного отбора и является полностью бесплатным.

Все актуальные вакансии публикуются только на официальном карьерном портале: career.kazakhmys.kz/home.

Ни один из этапов отбора кандидатов не предусматривает внесения денег или выплаты каких-либо вознаграждений.

В «Казахмыс» призывают соискателей пользоваться только официальными каналами, не верить обещаниям гарантированного трудоустройства за деньги и не передавать средства посредникам.

Работников корпорации и жителей регионов присутствия, которым стало известно о подобных схемах, просят незамедлительно сообщать об этом:

на горячую линию доверия SENIM: 8-800-080-8089 (звонок бесплатный);

напрямую в правоохранительные органы.

В компании добавили, что постоянно взаимодействуют с силовиками для предупреждения и пресечения любых незаконных действий при приёме на работу.