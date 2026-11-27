С начала года в полицию Западно-Казахстанской области поступило больше 30 жалоб на антисанитарию в жилых домах.

В Западно-Казахстанской области участковые не только следят за общественным порядком, но и помогают жителям решать бытовые проблемы с соседями.

- Люди часто жалуются на неприятные запахи, антисанитарию, тараканов, плохой уход за домашними животными или захламление квартир мусором. Участковые выезжают по каждому такому адресу, разбираются в ситуации и вместе с профильными службами добиваются, чтобы нарушения устранили, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

С начала 2026 года в полицию области поступило больше 10 жалоб на содержание домашних животных и больше 20 - на захламление квартир. По всем случаям уже идут проверки, а нарушителей привлекают к ответственности.