В Западно-Казахстанской области полицейские задержали преступную группу из четырёх человек, подозреваемую в серии крупных краж скота, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Подозреваемых вычислили во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", которое проходило в области с 20 по 22 ноября. Совместную операцию провели сотрудники управления криминальной полиции ДП ЗКО и полицейские Бокейординского района. С санкции суда всех четверых задержанных заключили под стражу.

Следствие установило причастность группы к шести эпизодам скотокрадства. Всего злоумышленники похитили 148 лошадей, общий ущерб превысил 86 миллионов тенге.

Расследование уголовного дела продолжается. В полиции отметили, что за скотокрадство законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.