23 млн тенге в багажнике пытались вывезти за границу на западе Казахстана

Более 508 миллионов тенге незадекларированной валюты пытались вывезти из Казахстана за полторы недели

Пограничная служба КНБ пресекла 59 попыток провоза незадекларированных наличных за период с 16 по 25 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма изъятых и выявленных средств превысила 508 миллионов тенге.

Среди наиболее крупных случаев:

18 ноября на границе в Актюбинской области в багаже казахстанца нашли 4 441 500 рублей — это около 23 миллионов тенге;

23 ноября в пункте пропуска «Кордай» иностранный гражданин пытался скрытно пронести 200 тысяч долларов США (около 91 миллиона тенге).

Материалы по выявленным фактам передали в компетентные органы для процессуального решения.

В Пограничной службе напомнили, что из Казахстана запрещено вывозить наличные деньги сверх установленного лимита — он не должен превышать эквивалент 10 тысяч долларов США.