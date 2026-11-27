Пограничная служба КНБ пресекла 59 попыток провоза незадекларированных наличных за период с 16 по 25 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма изъятых и выявленных средств превысила 508 миллионов тенге.
Среди наиболее крупных случаев:
- 18 ноября на границе в Актюбинской области в багаже казахстанца нашли 4 441 500 рублей — это около 23 миллионов тенге;
- 23 ноября в пункте пропуска «Кордай» иностранный гражданин пытался скрытно пронести 200 тысяч долларов США (около 91 миллиона тенге).
Материалы по выявленным фактам передали в компетентные органы для процессуального решения.
В Пограничной службе напомнили, что из Казахстана запрещено вывозить наличные деньги сверх установленного лимита — он не должен превышать эквивалент 10 тысяч долларов США.
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