По данным Бюро национальной статистики, за январь–октябрь 2026 года объем промышленного производства в Казахстане составил 58,5 триллиона тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3,5%. Больше всего промышленной продукции произвели в Атырауской области – на 14,3 триллиона тенге. В число лидеров также вошли Карагандинская область (4,7 трлн тенге), Павлодарская область (3,7 трлн тенге), Астана (3,4 трлн тенге) и Мангистауская область (3,3 трлн тенге).

Самый высокий рост промышленного производства зафиксирован в области Жетысу – 29,9%. Далее следуют Туркестанская область (23,8%), Алматы (21,5%), Алматинская область (19,4%) и Жамбылская область (17,8%). Положительная динамика также отмечена в Северо-Казахстанской области (12,7%), Шымкенте (13,3%), Астане (11,6%), Павлодарской (8,2%), Улытау (7,7%), Кызылординской (6%), Мангистауской (4,4%), Карагандинской (4,3%), Костанайской (2%) и Абайской (1,9%) областях.

В целом промышленное производство выросло в 16 из 20 регионов страны. Основной вклад в рост внесла обрабатывающая промышленность. За отчетный период ее показатель увеличился на 9,3%. Наиболее заметный рост наблюдался в легкой промышленности – 59,5%, фармацевтическом производстве – 50,9%, машиностроении – 22,2%, химической промышленности – 21,9%, а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 18,1%.

Значительно выросло и производство отдельных видов продукции. Так, выпуск автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился на 30,5%, а компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 83,6%. В то же время в горнодобывающей промышленности показатель составил 96,6%. Рост также отмечен в сфере электроснабжения, подачи газа и пара (11,3%), а также водоснабжения, водоотведения и управления отходами (8,9%).