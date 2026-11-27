Жандарбеку Сатыбалдиеву, оператору склада кислорода городской многопрофильной больницы №1 было 63 года. В январе он вышел на пенсию, но, по словам родных, в больнице его попросили остаться работать дальше. Днем он трудился рабочим, но ночам дежурил на складе кислорода. 14 ноября утром там возник пожар.

- Отец получил ожоги 90% поверхности тела, его сразу же положили в реанимацию своей больницы, позже доставили медицинский центр за городом, где через три дня он скончался, - рассказал сын погибшего работника больницы Казбек Сатыбалдиев. – В больнице отец работал больше 10 лет, до этого 20 лет был сварщиком в облгазе, он был сварщиком высшего разряда, хорошо знал свою работу. Как возник пожар, почему он получил такие травмы, кто в этом виноват, для нас непонятно. Мы наняли адвоката, чтобы он мог защищать наши интересы в ходе расследования этого дела.

Родные возмущены тем, что находившемуся в критическом состоянии пострадавшему, сразу после случившегося устроили допрос, сняли это на видео, им показали фрагменты.

- Но смотреть на это было невозможно, на руки видео нам не дали, - говорит Казбек Сатыбалдиев.

27 ноября специалисты, в их числе представители управления по инспекции труда, ДЧС осмотрели место происшествия. Небольшое кирпичное здание после пожара было опечатано, но помещение вскоре разрешили открыть: больницу нельзя было оставлять без кислорода.

Отметим, что по данному факту компетентные органы ведут расследование по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как рассказал Азамат Турушев, замглавврача городской многопрофильной больницы №1 Актобе, перевезти пострадавшего в стационар за городом пришлось из-за того, что его нужно было подключить к кислороду, а это было невозможно из-за пожара на складе. Кто опрашивал пациента, ему неизвестно. Врачи лишь задавали вопросы о состоянии, больной был в сознании. Сейчас склад кислорода работает в прежнем режиме. Как рассказали в больнице, погибший был кислородчиком, занимался подключением кислородного оборудования и следил за подачей кислорода в реанимацию. Работа эта круглосуточная.

- По факту случившегося идет следствие. Мы осмотрели место происшествия, будем опрашивать свидетелей, изучать документы. ДЧС должен установить причину случившегося. Сейчас сложно сказать, кто виновен на сколько, нужно все изучить, - говорит Еркебулан Омар, главный специалист управления по инспекции труда Актюбинской области.

Айман КАРИМ