В холодное время года значительная часть тепла может уходить из помещения через окна и щели у дверей. Снизить потери и сделать дом комфортнее помогут несколько простых способов, в том числе один из скандинавских приемов — использование плотных штор, передает МойГород.

Об этом сообщает шведское Энергетическое агентство.

Специалисты рекомендуют закрывать окна плотными шторами после захода солнца, а днем, напротив, открывать их, если солнечные лучи могут дополнительно прогреть комнату. Также важно следить за состоянием оконных уплотнителей и при необходимости использовать плотную занавеску у входной двери.

Как работает скандинавский способ утепления дома

Плотная штора служит дополнительным барьером между теплым воздухом в комнате и холодным оконным стеклом. Чтобы этот прием был эффективнее, ткань должна по возможности прилегать к боковым сторонам окна и опускаться достаточно низко.

При этом важно учитывать расположение отопительных приборов. Если длинная штора закрывает батарею, теплый воздух будет хуже распространяться по комнате. Поэтому ткань не должна перекрывать радиатор.

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Покупать специальные термошторы необязательно: для начала можно использовать обычные плотные портьеры, которые уже есть дома. Главное — закрывать их вечером, когда солнечный свет перестает прогревать помещение, и открывать днем, чтобы впустить естественное тепло.

Что еще поможет сохранить тепло в помещении

Помимо плотных штор, специалисты советуют проверить окна и входные двери. Если от оконной рамы или двери тянет холодом, причиной могут быть изношенные уплотнители. В таком случае их рекомендуется заменить.

Для устранения сквозняка из-под двери можно использовать специальный валик или самодельный ограничитель из ткани. Он поможет уменьшить проникновение холодного воздуха в помещение.

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Еще один простой способ — закрывать двери в комнаты, которые отапливаются слабее. Это позволит ограничить распространение холодного воздуха по дому.

Отдельное внимание стоит уделить проветриванию. Вместо того чтобы надолго оставлять окно приоткрытым, рекомендуется открывать его на несколько минут, обеспечивая интенсивный воздухообмен, а затем снова закрывать. При этом вентиляционные отверстия нельзя перекрывать.