Зимой передвигаться по обледеневшим тротуарам становится непросто даже в удобной обуви. Однако снизить риск поскользнуться можно с помощью нескольких простых приемов. Для этого не обязательно покупать новую пару ботинок: в некоторых случаях помогут подручные средства, специальные спреи или съемные накладки, передает МойГород.

Как выбрать обувь для гололеда

В первую очередь стоит обратить внимание на подошву. Для прогулок по скользким улицам лучше выбирать ботинки или сапоги с низким каблуком, устойчивой колодкой и глубоким рельефным протектором. Такая подошва обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью.

Если подошва со временем стала гладкой, можно попробовать аккуратно обработать ее наждачной бумагой. Легкие движения создадут на поверхности небольшую шероховатость, благодаря которой обувь может лучше цепляться за лед.

Как использовать картофель, чтобы обувь не скользила

Если нужно быстро подготовить обувь к выходу, можно воспользоваться обычным сырым картофелем. Сначала необходимо тщательно очистить подошву от снега, грязи, песка и влаги.

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Затем следует разрезать картофель пополам и несколько раз провести свежим срезом по всей рабочей поверхности подошвы. Особое внимание стоит уделить пятке и носочной части, поскольку именно эти участки первыми соприкасаются со льдом. После обработки обувь нужно оставить до полного высыхания.

Какие средства помогут сделать подошву менее скользкой

Еще один вариант — специальные спреи для обработки подошвы. Их наносят на сухую обувь, после чего необходимо дождаться полного высыхания средства.

В экстренных случаях иногда используют лак для волос. Его следует нанести тонким слоем на чистую и абсолютно сухую подошву. Выходить на улицу можно только после того, как покрытие полностью высохнет.

Существует и домашний способ с использованием обувного клея и песка. Для этого на подошву наносят тонкий слой подходящего клея в форме зигзага или сетки, а затем, пока он не высох, посыпают поверхность сухим песком. Обувь оставляют сохнуть на ночь.

Однако этот метод подходит не для всех видов обуви. Перед обработкой рекомендуется проверить реакцию материала подошвы на клей на небольшом незаметном участке.

Как безопаснее ходить по льду

Для тех, кому приходится часто передвигаться по обледеневшим улицам, одним из вариантов могут стать съемные ледоступы. Это специальные накладки с резиновыми или металлическими шипами, которые помогают увеличить сцепление обуви с поверхностью.

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Ледоступы можно быстро снять, когда вы заходите в помещение. При покупке важно подобрать накладки, соответствующие размеру и форме обуви. Перед выходом на улицу необходимо убедиться, что они плотно закреплены и не смещаются во время ходьбы.