На последних выходных осени, 28 и 29 ноября, звёзды благоволят сразу четырём знакам — для них суббота и воскресенье станут временем приятных сюрпризов, удачных покупок и исполнения желаний. Астропрогноз от ИИ.

Топ-4 везунчика выходных

Козерог — главный фаворит звёзд. Финал ноября приготовил вам по-настоящему щедрый подарок: сразу несколько давних желаний могут исполниться почти одновременно. Главное условие — отложить ноутбук, не брать работу на дом и как следует выспаться.

Лев — время приятных сюрпризов. Ситуация, которая ещё пару дней назад заставляла вас переживать, неожиданно развернётся в вашу пользу. Кроме того, случайное знакомство в эти выходные способно перерасти в нечто очень серьёзное.

Весы — финансовая удача. Выходные начнутся на максимально позитивной ноте: вероятны приятные денежные находки, бонусы или очень выгодные покупки, о которых вы давно думали.

Скорпион — старт нового этапа. Звёзды подталкивают вас к смелому решению, которое принесёт чувство свободы и обновления. Любые спонтанные поездки или смена обстановки в эти дни пройдут идеально.