Ни в коем случае не ставьте обогреватель в этом месте: ошибка может привести к пожару

Неправильное расположение обычного домашнего обогревателя может привести к возгоранию. Чтобы избежать пожара, важно соблюдать правила эксплуатации прибора и не допускать распространенных ошибок при его подключении и использовании, передает МойГород со ссылкой на издание SlashGear.

В первую очередь специалисты рекомендуют устанавливать переносные обогреватели исключительно на ровную и твердую поверхность пола. Размещать их на столах, стульях и других возвышениях не стоит.

Как отмечают авторы публикации, прибор может случайно опрокинуться из-за неосторожного движения взрослого, ребенка или домашнего животного. При этом даже функция автоматического отключения при падении не обеспечивает полной защиты от возможного возгорания.

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Опасность использования таких устройств подтверждает статистика Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Согласно исследованию, с 2017 по 2019 год на переносные обогреватели приходилось около трех процентов пожаров, связанных с отоплением жилых домов. Однако именно с ними было связано 41% случаев возгораний с летальным исходом среди таких пожаров.

Специалисты также не рекомендуют ставить обогреватели непосредственно на ковры, если производитель не предусмотрел такую возможность.

Какие ошибки при использовании обогревателя могут привести к пожару

Еще одна распространенная ошибка — подключение мощных отопительных приборов через удлинители, таймеры и сетевые фильтры. Такая нагрузка может привести к перегреву проводки и последующему возгоранию.

Кроме того, шнур питания нельзя прокладывать под ковровыми покрытиями. В этом случае провод может перегреваться, а повреждение кабеля останется незаметным.

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Чтобы снизить риск пожара, обогреватель следует размещать на устойчивой твердой поверхности, соблюдать рекомендации производителя по подключению и не использовать неподходящие электрические устройства.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать эксплуатацию домашнего обогревателя безопаснее в холодное время года.