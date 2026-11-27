Развитие атомной энергетики в мире формирует предпосылки для долгосрочного роста спроса на уран.

По базовому сценарию Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), ежегодная потребность АЭС в уране может увеличиться более чем вдвое – с примерно 69 тыс. тонн в 2025 году до более чем 150 тыс. тонн к 2040 году.

Около 40% мировой первичной добычи урана приходится на Казахстан. При этом доля «Казатомпрома» как крупнейшего в мире производителя урана составляет порядка 20%.

Национальная атомная компания опубликовала неаудированную финансовую отчетность за девять месяцев 2026 года. Консолидированная выручка за отчетный период составила почти 1,4 трлн тенге (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), операционная прибыль превысила 560 млрд тенге, а чистая прибыль составила около 479 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года объем производства урана превысил 20,5 тыс. тонн, а объем продаж – 14 тыс. тонн. Оба показателя выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Характерной особенностью мирового уранового рынка является преобладание долгосрочных контрактов. Энергетические компании планируют закупки урана на годы вперед, поэтому надежность поставщиков, доступ к ресурсной базе и способность выполнять контрактные обязательства имеют для покупателей принципиальное значение.

«Казатомпром» поставляет природный уран потребителям в Азии, Европе и Америке. В 2026 году компания заключила новые контракты на поставку урана с крупными энергетическими компаниями Индии и Китая. Наряду с диверсификацией рынков сбыта продолжается работа по развитию альтернативных маршрутов транспортировки урана.

В условиях прогнозируемого роста спроса на уран обеспечение стабильных долгосрочных поставок становится одним из ключевых вопросов развития мировой атомной энергетики.