Как прогреть дачу зимой после долгого простоя: хитрости, о которых стоит знать

После нескольких месяцев без отопления дачный дом может встретить хозяев промерзшими стенами, холодным полом и мебелью. Однако не стоит сразу растапливать печь, включать обогреватели и запускать водопровод.

За время простоя в дымоходе могли появиться засоры, в трубах — замерзнуть вода, а бытовая техника могла пострадать от холода. Чтобы не столкнуться с пожаром, протечкой или поломкой оборудования, возвращать дом к обычному режиму эксплуатации нужно постепенно, передает МойГород.

Что проверить в доме перед включением отопления

Сначала осмотрите дом изнутри и снаружи. Проверьте состояние окон, дверей и кровли, обратите внимание на дымовую трубу. Снег и наледь могут мешать выходу дыма, а в дымоходе за время простоя могли появиться засоры.

Если оголовок трубы забит или его состояние вызывает сомнения, растапливать печь нельзя. Не стоит самостоятельно подниматься на заснеженную крышу — безопаснее обратиться к специалисту.

Внутри дома проверьте запахи, электропроводку и розетки. Если чувствуется запах газа, нельзя включать или выключать свет и электроприборы. Необходимо покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104 или 112 уже снаружи дома.

При обнаружении поврежденных проводов, оплавленных розеток, следов грызунов возле электрощита или попадания воды в электросеть пользоваться ею до проверки электриком нельзя.

Как правильно растопить печь после долгого простоя

Перед началом отопительного сезона МЧС рекомендует проверять исправность печей и дымоходов, очищать их от сажи и устранять повреждения.

Осмотрите печную кладку, дверцу топки и доступные участки дымохода. Темные следы сажи возле трещин могут указывать на нарушение герметичности. На деревянном полу перед топкой должен находиться исправный металлический лист размером не менее 50 × 70 сантиметров.

Однако внешний осмотр не заменяет профессиональную проверку дымовых каналов. Если печь давно не обслуживали, на ней появились трещины или состояние дымохода неизвестно, первую растопку лучше отложить до осмотра специалистом.

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После подтверждения исправности печи не следует пытаться быстро прогреть весь дом одной продолжительной топкой. Сильный нагрев холодной кладки создает температурные нагрузки, а перекал повышает риск повреждений и пожара. Дрова рекомендуется подкладывать постепенно, избегая длительной интенсивной топки.

Возле печи нельзя оставлять газеты, дрова, обувь и другие горючие предметы. Для розжига запрещено использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Работающую печь нельзя оставлять без присмотра.

Почему нельзя рано закрывать печную заслонку

Одна из опасных ошибок — закрывать заслонку, пока топливо еще тлеет. Это может привести к образованию и попаданию угарного газа в помещение.

Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому определить его присутствие по ощущениям невозможно. Заслонку нельзя закрывать до полного прогорания топлива. Даже оставшиеся головни и тлеющие угли могут представлять опасность.

Для дополнительной безопасности в доме с печным отоплением рекомендуется установить исправный датчик угарного газа. Дымовой извещатель также необходим, но он выполняет другую функцию — предупреждает о признаках пожара.

Если сработал датчик угарного газа или у кого-то из находящихся в доме появились головная боль, тошнота, головокружение и слабость, нужно немедленно выйти на свежий воздух и вызвать экстренные службы.

Что проверить перед запуском котла и обогревателей

Если в доме установлена система отопления с котлом, перед запуском необходимо убедиться, что в трубах и теплообменнике не замерз теплоноситель. Попытка включить оборудование при наличии льда может привести к повреждению системы.

После длительного простоя, особенно если дом сильно промерзал, может потребоваться осмотр специалиста. Проверять состояние системы нужно с учетом инструкции к конкретной модели котла. Самостоятельно разбирать насос или вмешиваться в газовую часть оборудования не следует.

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Электрические обогреватели также требуют осторожности. Старая дачная проводка может не выдержать нагрузки от нескольких мощных приборов. Перед использованием стоит проверить ее состояние.

Обогреватель нельзя ставить рядом со шторами и мебелью, накрывать вещами или оставлять без присмотра.

После начала отопления обратите внимание на окна и наружные стены. Они прогреваются медленнее воздуха, поэтому при повышенной влажности на поверхностях может появиться конденсат. В таком случае важно разобраться с источником влаги и обеспечить проветривание.

Когда можно включать воду на даче

Перед запуском водоснабжения необходимо осмотреть насос, фильтры, краны, соединения и бойлер. Если зимой в трубах могла остаться вода, сразу включать насос и подавать давление нельзя: лед может перекрывать проход, а поврежденные морозом соединения способны начать протекать после оттаивания.

Сначала нужно убедиться, что система полностью оттаяла и на трубах нет видимых повреждений. Затем водоснабжение запускают в соответствии с инструкцией к оборудованию и проверяют все соединения на наличие протечек.

Особенно внимательно следует осмотреть трубы возле наружных стен, ввод водопровода в дом, насосную станцию, фильтры и водонагреватель.

Если обнаружен замерзший участок, нельзя отогревать его горелкой, паяльной лампой или другим открытым огнем. Способ постепенного оттаивания зависит от материала труб и расположения поврежденного участка. Скрытые и сильно промерзшие трубы лучше доверить специалисту.

Отдельное правило касается бойлера: электрический водонагреватель нельзя включать, пока его бак не заполнен водой в соответствии с инструкцией производителя.

Почему нельзя сразу включать бытовую технику

После нескольких месяцев на морозе холодильник, стиральную и посудомоечную машины не стоит включать сразу после приезда. Техника должна постепенно прогреться в сухом помещении.

Когда воздух в комнате становится теплее, на еще холодных внутренних деталях приборов может образоваться конденсат. Время ожидания перед включением зависит от конкретного устройства и рекомендаций производителя.

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Особое внимание стоит уделить стиральной и посудомоечной машинам. Если перед зимой из них не слили воду полностью, внутренние детали могли пострадать от замерзания. При подозрении на повреждения запускать технику не следует.

Как просушить матрас, постельное белье и вещи

В закрытом дачном доме за зиму могут отсыреть матрасы, подушки, одеяла, книги и другие вещи. Особенно это вероятно, если помещение плохо проветривалось или внутрь попадала влага.

Не стоит сушить постельные принадлежности непосредственно на печи или возле топочного отверстия. Это создает риск возгорания.

Безопаснее разложить текстиль в прогретой комнате вдали от отопительных приборов. Матрас можно устойчиво поставить на ребро, обеспечив доступ воздуха с обеих сторон. Подушки и одеяла лучше разложить отдельно, не складывая плотной стопкой.

Слегка отсыревшие книги можно аккуратно разъединить и оставить для просушки в сухом помещении. Сильно намокшие или заплесневевшие издания требуют более осторожного обращения: интенсивный нагрев способен повредить бумагу и переплет.

Если матрас долго остается влажным или на нем появились признаки плесени, обычной просушки может быть недостаточно. Использовать его для сна без оценки состояния не стоит.

После долгого зимнего простоя дачу лучше возвращать к обычному режиму постепенно: сначала проверить безопасность дома и отопления, затем запустить водоснабжение и только после этого включать бытовую технику. Это поможет вовремя обнаружить неисправности и избежать аварий.