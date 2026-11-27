В Актобе начата реализация крупного инфраструктурного проекта — строительство универсального спортивного комплекса общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. На возведение и оснащение объекта выделено 18,8 миллиарда тенге из Фонда развития инфраструктуры.

Как сообщили в региональном акимате, в Актюбинской области на данный момент функционирует 770 спортивных объектов, обеспечивающих потребности населения на 73,2%. За последние три года в регионе было введено в эксплуатацию 31 новое спортивное сооружение. Однако нагрузка на существующую инфраструктуру остается высокой, что ограничивает возможности для расширения тренировочных программ.

Новый комплекс, строящийся с использованием отечественных строительных материалов, призван решить эту проблему. Он будет включать в себя несколько функциональных зон:

Главную арену на 5 тысяч зрительских мест, предназначенную для проведения соревнований международного, республиканского и областного уровней;

50-метровый плавательный бассейн, соответствующий олимпийским стандартам;

Специализированные тренировочные залы для спортивной и художественной гимнастики;

Игровые залы для баскетбола, волейбола и футзала;

Оздоровительные залы для занятий йогой и пилатесом.

Все залы будут укомплектованы профессиональным спортивным оборудованием, средства на закупку которого также предусмотрены Фондом развития инфраструктуры. Для подготовки спортсменов планируется привлечь отечественных и зарубежных тренеров.

Особое внимание в проекте уделено созданию безбарьерной среды. Для людей с особыми потребностями и маломобильных граждан предусмотрен беспрепятственный доступ ко всем основным зонам комплекса: трибунам, раздевалкам, бассейну, тренировочным залам, а также к входам и территории объекта.

Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на февраль 2028 года. Ожидается, что новый объект позволит полностью закрыть потребность региона в залах для гимнастики и бассейне олимпийского стандарта, а также значительно увеличит пропускную способность спортивных объектов города, способствуя системному вовлечению детей и молодежи в занятия спортом.