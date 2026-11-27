Как быстро почистить гранат и не испачкать всю кухню: простой трюк

Чистка граната нередко превращается в настоящее испытание: достаточно неосторожного движения ножом или сильного нажатия, чтобы красный сок разлетелся по столешнице, одежде и стенам. При этом сами зерна легко повредить, если пытаться извлечь их слишком быстро. Но есть простой способ, который поможет аккуратно разобрать фрукт и избежать лишних брызг, передает МойГород.

Для этого понадобятся только глубокая миска, прохладная вода и острый нож. Весь процесс занимает несколько минут и не требует специальных приспособлений.

Как правильно подготовить гранат

Сначала тщательно промойте фрукт под проточной водой и обсушите его бумажным полотенцем. Затем положите гранат на разделочную доску и аккуратно срежьте верхнюю часть со стороны короны.

Важно не углублять нож слишком сильно, чтобы не повредить зерна. После этого на кожуре нужно сделать несколько неглубоких продольных надрезов, ориентируясь на белые перегородки внутри плода. Обычно достаточно четырех-шести надрезов.

Читайте также: Как расколоть грецкие орехи без лишних усилий: простой кухонный трюк

Не пытайтесь сразу разрезать гранат пополам: именно при сильном нажатии и повреждении зерен часто появляются брызги сока.

Как почистить гранат с помощью воды

Следующий шаг — подготовить глубокую миску и наполнить ее прохладной водой. Гранат нужно опустить в емкость и осторожно разделить руками на несколько частей по сделанным надрезам.

После этого можно отделять зерна прямо под водой. Делать это лучше аккуратно, не сдавливая их пальцами. Зернышки постепенно опустятся на дно миски, а легкие белые перегородки и пленки останутся плавать на поверхности.

Такой способ помогает избежать разбрызгивания сока и уменьшает количество липких следов на кухонных поверхностях.

Как отделить зерна и убрать остатки пленок

Когда все зерна будут извлечены, соберите плавающие белые частицы с поверхности воды. Затем осторожно слейте жидкость через дуршлаг, чтобы не потерять зерна.

Переложите их в отдельную емкость и при необходимости удалите оставшиеся кусочки перегородок.

Читайте также: Как очистить сковороду от застарелого нагара: хитрость с пакетом и специальным средством

В результате гранат будет очищен без необходимости выбивать зерна ложкой или разламывать фрукт над тарелкой. Кроме того, большинство зернышек останется целым, а рабочая поверхность кухни не будет покрыта липкими каплями.

Еще несколько советов, которые облегчат чистку

Чтобы процесс прошел быстрее и аккуратнее, стоит учитывать несколько простых рекомендаций:

Выбирайте глубокую миску, чтобы вода не выплескивалась во время работы.

Используйте острый нож, но делайте только неглубокие надрезы.

Не сжимайте половинки граната слишком сильно, иначе зерна могут лопнуть.

Отделяйте зернышки руками непосредственно под водой.

После очистки обязательно промойте зерна и дайте лишней воде стечь.

Метод с водой особенно удобен, если нужно подготовить сразу несколько гранатов для салата, десерта или праздничного стола. Он помогает сохранить зерна целыми, сократить количество брызг и избежать долгой уборки после приготовления.