Предприниматель Бахт Ниязов прокомментировал приговор известному казахстанскому активисту и блогеру Санжару Бокаеву. В своём Facebook он поделился историей, которая произошла несколько лет назад.

По словам Ниязова, однажды Бокаев вместе с другим известным общественным деятелем опубликовал видео, в котором утверждалось, что земельный участок в Алматы, якобы незаконно переданный в частные руки бывшим акимом города Бауыржаном Байбеком, необходимо проверить и вернуть государству.

Ниязов утверждает, что речь шла о его участке, который он приобрёл совершенно законно ещё во времена акима Имангали Тасмагамбетова у частного лица.

«Я сразу написал Бокаеву и объяснил, что он распространяет недостоверную информацию. Но ответа так и не получил. Зато после этого чиновники подали на меня в суд и попытались изъять участок. В итоге ничего не вышло, поскольку всё было оформлено законно», — рассказал Ниязов.

Он также отметил, что подобные обвинения могли серьёзно навредить ему, поставив под угрозу его собственность.

При этом блогер подчеркнул, что не испытывает злорадства из-за нынешней ситуации с Бокаевым и желает ему, чтобы в жизни всё сложилось хорошо.

- Я ни в коем случае не хочу злорадствовать. Просто многим из нас свойственно самим копать себе яму, а потом в неё падать, - написал Ниязов.

Напомним, 27 ноября Алмалинский районный суд Алматы признал Санжара Бокаева виновным по четырём основным эпизодам, связанным с хищением средств профсоюза и организацией постановочных видеороликов о нарушениях в городе.

Суд назначил Бокаеву 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему запретили на 10 лет заниматься публичной деятельностью в сфере СМИ, социальных сетей, журналистики и блогинга.

По этому же делу проходили племянник Бокаева Мадияр Калменов и видеограф Улан Нусипкожа.

Калменова приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Видеографу Улану Нусипкоже также запретили заниматься публичной деятельностью, но на пять лет. Кроме того, ему назначили пробационный контроль и принудительные работы.