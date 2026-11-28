В прошлом году сумма штрафа была в разы меньше.

В Казахстане продолжают проверять аптеки на соблюдение правил продажи антибиотиков. С начала 2026 года за продажу таких препаратов без рецепта составили 38 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 8,2 миллиона тенге, сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Для сравнения, в 2023 году было составлено 26 протоколов на сумму более 3,5 миллиона тенге, в 2024 году — 45 на сумму свыше 7,6 миллона тенге, а в 2025 году — 59 протоколов на сумму более 9,5 миллона тенге. Чаще всего без рецепта пытаются продать "Азитромицин", "Цефтриаксон", "Цефазолин" и "Ципрофлоксацин".

В минздраве напоминают, что принимать антибиотики без назначения врача опасно. Это может привести к тому, что бактерии перестанут реагировать на лекарства, а лечение станет менее эффективным. Чтобы усилить контроль за продажей таких препаратов, Минздрав РК совместно с Центром развития цифровой экономики внедряет обязательные электронные рецепты на лекарства повышенного риска. Система будет связана с цифровой маркировкой и отслеживанием препаратов.