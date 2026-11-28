Внутри самого аула за четыре года отремонтировали улицы, заменили освещение и построили новый спорткомплекс с визит-центром.

В село Хан Ордасы Бокейординского района теперь можно добраться по ровному асфальту — дорожники отремонтировали 21 километр подъездного пути, а сам исторический центр за последние четыре года прошёл масштабную модернизацию. На обновление инфраструктуры и туристических объектов одного населённого пункта из бюджета направили 6,5 млрд тенге, рассказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в эфире телеканала AQJAIYQ.

Как решали главную дорожную проблему

На разбитую трассу до исторического аула местные жители жаловались годами. По словам главы региона, подготовку к ремонту начали ещё в 2023 году: власти разработали проектно-сметную документацию и защитили финансирование.

- Деньги ведь просто так не выделяют — мы должны были доказать, что в этой дороге есть острая необходимость. В 2025 году мы её полностью сделали. Также провели ремонт улиц в самом селе и решили давние проблемы с освещением, заменив электросети и опоры, — пояснил Нариман Турегалиев.

Что построили для жителей и туристов

Помимо дорог и электричества, в Хан Ордасы обновили социальную и культурную инфраструктуру. На территории местного музея-заповедника отреставрировали мавзолей Жангир хана, а для приёма гостей построили современный визит-центр и административное здание. Для самих сельчан в ауле возвели новый спортивный комплекс.