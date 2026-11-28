Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК лишило лицензий три микрофинансовые организации (МФО). Проверки показали, что компании систематически нарушали требования законодательства, ущемляя права потребителей финансовых услуг. Речь идет о "ECKZ", "Taj Finance" и "М Булак". Все три приказа подписаны 23 ноября 2026 года. После лишения лицензии компании не могут продолжать микрофинансовую деятельность и выдавать новые микрокредиты. Изменять условия действующих договоров они вправе только в случаях, предусмотренных законом.

В течение 30 календарных дней организации должны пройти перерегистрацию, исключив из своего названия слова «микрофинансовая организация» и другие обозначения, указывающие на выдачу микрокредитов. Также они могут принять решение о реорганизации или ликвидации. При этом заемщики по-прежнему обязаны погашать ранее оформленные микрокредиты. Все обязательства сохраняются и должны исполняться в соответствии с договорами и законодательством. В Агентстве отметили, что продолжат пресекать нарушения со стороны МФО, коллекторских агентств и ломбардов.